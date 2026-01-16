여수광양항만공사 “율촌단지 폐기물 매립 의혹, 경찰 수사 결과 ‘무혐의’”

여수광양항만공사(YGPA)가 최근 한 방송사에서 제기한 ‘율촌융복합 물류단지 조성공사 관련 폐기물 불법 매립 및 서류 조작 의혹’에 대해 “객관적 사실과 전혀 다르다”며 적극 해명에 나섰다.

16일 여수광양항만공사는 보도 해명자료를 통해 해당 의혹에 대한 경찰 수사와 관계기관 합동 점검 결과, 위법 사실이 확인되지 않았다고 밝혔다.

여수광양항만공사 전경. 항만공사 제공

공사측 설명에 따르면 항만관련부지(7·8블록) 정비 과정에서 발생한 토석은 현장에서 폐기물을 전량 분리·선별하는 과정을 거쳤다. 품질 점검 중 발견된 소량의 아스콘 등 폐기물 역시 추가 선별 작업을 마친 뒤 물류단지 조성공사에 유용했다는 설명이다.

특히 공사는 분리된 폐기물 처리를 위해 약 13억원의 예산을 투입, 적법한 위탁 처리 용역을 시행했다. 반입된 토석 또한 토양오염시험 및 건설공사 품질시험을 통과해 공학적 안전성을 확보했다고 덧붙였다.

해당 사안은 이미 공신력 있는 기관의 검증을 마친 상태다. 공사는 “2025년 7월 광양경찰서 수사 결과 ‘혐의 없음’ 결론을 받았다”고 강조했다. 또 언론 보도 이후인 지난해 9월 30일 실시된 여수시의회 환경복지위원회, 여수시 산단환경과, 언론사 등이 참여한 합동 현장 점검에서도 불법 매립 사실은 확인되지 않은 것으로 나타났다.

배출 장소 허위 기재 및 서류 조작 의혹에 대해서도 조목조목 반박했다. 공사는 건설폐기물 처리계획서 제출 당시 공사명과 배출 장소(광양시 황길동 일원)를 명확히 기재했으며, 해당 서류는 관할 행정기관으로부터 정상적인 회신을 받았다고 밝혔다.

다만, 신고증명서상 배출 장소가 일부 다르게 표기된 점에 대해서는 “관할 행정기관의 단순 오기나 시스템 입력 오류로 판단된다”며 “이를 근거로 서류 조작이라 단정 짓는 것은 무리가 있다”고 해명했다.

여수광양항만공사 관계자는 “이번 논란을 계기로 폐기물 처리 절차의 투명성을 더욱 강화해 불필요한 오해가 없도록 하겠다”며 “사실에 근거하지 않은 보도로 기관의 명예가 훼손되지 않도록 객관적인 정보 제공에 최선을 다하겠다”고 말했다.

