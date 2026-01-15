포항고등학교 총동창회관 재개관식 및 2026 정기총회 성료

경북 명문고교로 정평이 나 있는 포항고등학교 총동창회관 재개관식 및 정기총회가 지난 10일 성황리에 마무리됐다.

리모델링한 포항고 총동창회관 전경.

15일 포항고총동창회에 따르면 이날 행사에는 이재원 포항고 총동창회장, 정정화 (재)포항고등학교 총동창회 장학회 이사장, 박승호 전 포항시장, 김일만 포항시의회의장, 김병욱 전 국회의원, 총동창회 임원진과 동문 등 100여명이 참석했다.

행사는 개회선언, 국민의례, 총동창회장 인사말, 명예졸업장 수여(류성연 포항고등학교장), 감사패 전달, 보고사항, 토의사항, 폐회 등의 순서로 진행됐다

이재원 포항고 총동창회장은 "경북 최고의 역사와 전통을 가진 포항고 총동창회관 재개관을 위해 물심양면으로 도움을 준 동문회 관계자와 경북도교육청 관계자에게 감사의 인사를 전한다"며 "병오년 새해 붉은 말의 기운처럼 더욱 웅비하는 총동문회가 되도록 전력을 다하겠다"며 동문들의 지속적인 관심과 격려를 당부했다.

포항고 총동창회관 재개관식에서 동문들이 테이프커팅을 하고 있다.

이재원 포항고 총동창회장이 '총동창회관 재개관식 및 2026 정기총회'에서 인사말을 하고 있다.

한편 포항고총동창회는 2025년 총동창회 7대 뉴스로 SBS골프고교동창골프대회 하반기 대회 우승을 비롯 새롭게 시도한 포고인한마음축제, 총동창회 소식지 발간, 총동창회관 리모델링, 포항고 교육발전 TF팀 구성<(이재원 37회, 팀장), 김영석(25회), 김기호(29회), 권광구(34회)>, 총동창회 지원단체 가입증가, 포고인 동정 등을 선정했다.

2025년 포고인 동정은 박신종(40회) 포항북부경찰서장 취임, 박대식(41회) 경무관 승진, 윤성원(43회) 해군 준장 승진, 이상협(64회) 행정고시 합격, 최은혁(74회) 서울대학교 경제학과 합격 등이다.

