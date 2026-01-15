한국한의약진흥원, ‘한약실험정보관리시스템’ 정식 오픈

한약 실험 데이터를 찾고 정리하는 데 소요되던 연구자의 부담을 줄여주는 온라인 플랫폼이 문을 열었다.

한국한의약진흥원은 최근 ‘한약실험정보관리시스템(KLIMS)’을 정식 오픈하고 본격적인 서비스에 들어갔다고 15일 밝혔다. 이 시스템은 한약재 관련 실험정보를 한곳에 모아 체계적으로 제공하는 플랫폼으로, 연구자들이 필요한 자료를 보다 쉽고 효율적으로 활용할 수 있도록 구축했다.

한약실험정보관리시스템 메인 화면. 한국한의약진흥원 제공

시스템에 접속하면 핵심어 기반 검색 기능을 통해 한약재명이나 처방명만 입력해도 관련 실험정보와 논문을 확인할 수 있다. 기존처럼 여러 데이터베이스를 오가며 자료를 찾을 필요가 없다. 논문을 클릭하면 초록 자동 분석 기능을 적용해 주요 키워드가 나타난다. 논문의 핵심 내용을 빠르게 파악할 수 있어 연구 방향 설정에 도움이 된다.

논문 속 표 이미지를 파일 형태로 변환해 주는 표 데이터 추출 기능도 제공돼 실험 결과를 다시 분석하거나 후속 연구에 활용하기 간편하다. 특히, 한약재별 독성과 약물동태, 생물학적 활성, 약물상호작용 등 주요 실험정보를 항목별로 확인할 수 있다. 특히 한약재와 질병, 표적(단백질) 간의 연관성을 시각적으로 보여줘 복합적 상관관계를 한눈에 파악할 수 있도록 했다.

한약실험정보관리시스템은 단순한 정보 열람을 넘어 연구자의 실제 활용 과정을 고려해 구성됐다. 이미지 형태로만 제공하던 실험 데이터가 구조화되면서 데이터 재사용성과 분석 효율이 크게 높아졌다는 평가다. 연구자뿐 아니라 한약 관련 산업계 종사자에게도 기초 자료로 활용 가능성이 크다.

한국한의약진흥원은 앞으로 한약재별 세부 실험정보를 지속적으로 확충하고 네트워크 약리학 분석을 활용한 한약재-질병 연관 분석 기능도 추가할 계획이다. 이를 기반으로 한약의 안전성과 유효성을 예측하는 인공지능 모델과 대화형 챗봇 서비스도 단계적으로 도입한다는 구상이다.

송수진 원장 직무대행은 “한약실험정보관리시스템은 연구자가 실제 연구 현장에서 ‘쓸 수 있는’ 데이터 서비스를 제공하는 데 초점을 맞췄다”며 “한약 실험 데이터를 보다 쉽게 찾고, 분석하고, 활용할 수 있는 환경을 만들어 한의약 연구의 효율과 경쟁력을 높이겠다”고 말했다.

