트럼프 “對中 재수출 반도체에 25% 관세”

미국 도널드 트럼프 행정부가 인공지능(AI) 반도체 선두주자인 엔비디아 칩의 대중국 수출분에 대해 25% 관세를 부과하기로 했다. 그간 미뤄온 반도체 분야 관세를 대대적으로 도입할 가능성이 제기된다.

사진=로이터연합뉴스

트럼프 대통령은 14일(현지시간) 엔비디아의 AI 반도체 칩 ‘H200’ 등 미국으로 수입됐다가 다른 나라로 재수출되는 반도체에 대해 25%의 관세를 부과하는 내용의 포고문에 서명했다. 엔비디아의 AI 칩은 사실상 전량 대만 TSMC에서 생산돼 미국으로 실어오기 때문에 ‘수입 후 재수출’ 절차를 밟게 된다.



포고문에 따르면 이번 조치는 미 상무부가 지난해 12월22일 무역확장법 232조에 따라 반도체 수입이 미국 국가 안보에 미치는 영향에 대한 조사보고서를 제출한 데 따른 것이다. 보고서는 반도체와 반도체 제조 장비, 관련 파생 제품이 미국의 국가 안보를 해칠 위험이 있는 규모와 조건으로 수입되고 있다고 보고했다. 트럼프 대통령은 미국에 수입된 특정 반도체가 미국의 기술 공급망 구축이나 반도체 파생 상품의 국내 제조 역량 강화에 기여하지 않을 경우 25%의 관세를 부과하겠다고 포고문에 명시했다. 25% 관세 부과 대상엔 엔비디아의 H200과 AMD의 MI325X 등이 포함된다. 트럼프 대통령은 엔비디아의 H200을 가리켜 “그것은 최고 사양은 아니지만 아주 좋은 수준의 칩이다. 중국은 그것을 원하고 있고 다른 사람들도 그것을 원한다”고 밝혔다.



백악관은 이날 팩트시트에서 “트럼프 대통령은 앞으로 가까운 시일 내에 미국 내 제조를 유도하기 위해 반도체 및 그 파생 제품 수입에 대해 더 광범위한 관세를 부과할 수 있으며, 이에 상응하는 관세 상쇄 프로그램을 도입할 수 있다”고 밝혔다. 그간 미뤄져 온 반도체 관세가 본격적으로 도입될 것으로 해석된다.



트럼프 대통령은 이날 핵심광물 수입이 미국 안보에 부합하는 방향으로 이뤄지도록 교역 대상국들과 협상하도록 하는 내용의 포고문에도 서명했다. 협상 결과에 따라 상무부와 무역대표부(USTR)는 특정 핵심광물에 대해 최소 수입 가격을 설정하는 등의 조치를 검토할 수 있다고 포고문에 명시됐다.

‘군인 사기 진작용’ 챌린지 코인 도널드 트럼프 미국 대통령이 14일(현지시간) 워싱턴 백악관 집무실에서 ‘대통령 챌린지 코인’으로 불리는 기념주화를 들어 보이고 있다. 챌린지 코인은 미국 대통령이 군인의 사기를 북돋거나 우수한 성과를 낸 이들에게 선물하는 것이다. 트럼프 대통령은 이날 미국을 거쳐 중국으로 재수출되는 반도체 칩에 25%의 관세를 부과하는 내용의 포고문에 서명했다. 워싱턴=AP연합뉴스

이에 미국을 방문 중인 여한구 산업통상부 통상교섭본부장은 사태 파악을 위해 이날 예정이던 귀국을 늦췄다. 그는 기자들을 만나 “새롭게 발표된 반도체와 핵심광물 포고문과 관련해 (산업통상부) 본부와 업계가 협업하면서 (한국 기업에 미칠 영향을) 분석 중”이라며 “진상을 파악하고, (미국 측 인사들을) 만나야 할 부분은 있는지 판단할 것”이라고 말했다.



산업통상부는 미 상무부를 통해 이번 조치의 구체적인 사항을 파악하는 동시에 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 반도체 주요 기업들과 영향 분석 및 대응 전략을 논의했다.

