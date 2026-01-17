“콜라 아냐?” 한국인 ‘단맛 공급원’ 의외의 1위 [수민이가 궁금해요]

우리나라 사람들은 평균적으로 사과를 통해 가장 당을 많이 섭취하는 것으로 나타났다. 사과는 섬유질과 항산화 성분이 풍부해 건강에 다양한 이점이 있다.

사과에는 건강에 이로운 영양 성분이 함유돼 있다. 클립아트코리아

17일 질병관리청이 1세 이상 분석 대상자 6802명을 대상으로 조사한 최신 국민건강통계에 따르면 2024년 기준 국내 당 섭취 주요 급원식품(영양소를 주로 공급하는 식품) 1위는 사과였다.

사과를 통한 당 섭취량은 1일 3.93ｇ이었다. 섭취 분율(영양소의 1일 섭취량 전체에 대한 식품별 섭취량 분율)은 6.9%였다.

2위는 탄산음료, 3위는 우유가 차지했다. 당 섭취량은 각각 3.55ｇ, 3.40ｇ이었다. 하루 당 섭취량에 대한 분율은 각각 6.2%, 5.9%였다.

한국인의 에너지 주요 급원식품 1위는 멥쌀이 차지했다. 멥쌀을 통한 1일 에너지 섭취량은 428.5㎉였으며 섭취 분율은 23.2%였다. 돼지고기(101.9㎉·5.5%), 빵(68.6㎉, 3.7%)이 뒤를 이었다.

15일 서울시내 한 대형마트에 돼지고기가 진열돼 있다. 뉴시스

단백질 급원식품은 돼지고기가 섭취량 8.82ｇ, 섭취 분율 12.3%로 1위였다. 2위는 멥쌀(8.02ｇ·11.2%), 3위는 닭고기(6.99ｇ·9.7%)였다.

지방 급원식품 1위도 돼지고기였다. 돼지고기를 통한 지방 섭취량은 1일 6.75ｇ, 섭취 분율은 12.9%였다. 이어 소고기(5.20ｇ·9.9%), 콩기름(4.00ｇ·7.6%) 순이었다.

주요 나트륨 급원식품은 소금이었다. 소금을 통한 1일 나트륨 섭취량은 490.4㎎으로 하루 중 전체 나트륨 섭취량의 15.6%를 차지했다. (배추)김치가 2위로 섭취량 357.5㎎(11.4%), 간장이 3위로 섭취량 325.8㎎(10.4%)였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지