“환율 잡자”… 靑·증권업 ‘서학개미 유턴’ 공동작전

청와대가 주요 증권사와 자산운용사 최고경영자(CEO)를 소집해 해외 주식 투자자들의 국장 복귀 방안을 논의한 것으로 확인됐다. 치솟는 원·달러 환율을 안정시키기 위한 대책이 쏟아지는 가운데 청와대에서도 고환율 잡기에 나선 것이다. 해외 투자 열기가 가라앉지 않는 가운데 코스피는 4700선까지 뚫으며 오천피(코스피 5000)에 더 가까워졌다.

코스피 지수가 사상 처음으로 4700선을 돌파한 14일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 전 거래일 대비 30.46포인트(0.65%)상승한 4,723.10을 나타내고 있다. 이날 코스닥은 6.80포인트(0.72%) 하락한 942.18에, 원달러환율은 4.00원(0.27%)상승한 1,477.70원을 나타내고 있다. 뉴스1

14일 금융투자업계 등에 따르면 김용범 청와대 정책실장은 전날 삼성증권, 한국투자증권, 미래에셋증권 등 주요 증권사와 자산운용사 대표를 불러 비공식 간담회를 열고 자본시장 활성화와 투자자 ‘유턴’ 대책을 논의했다. 금융위원회와 금융감독원 등 금융당국 관계자와 자본시장연구원 등에서도 참석한 것으로 전해졌다.



이날 회의에서 업계 측 관계자들은 고위험 레버리지 상장지수펀드(ETF)와 관련한 엄격한 규제를 완화해야 한다고 건의했다. 투자자들이 국내 개별 종목을 기초로 한 레버리지 상품을 찾아 해외로 떠나는 사례 등도 거론된 것으로 알려졌다. 실제 최근 홍콩 시장에 상장된 삼성전자·SK하이닉스 기반 2배 레버리지 상품에 국내 자금이 몰리는 상황이다. ‘국내시장 복귀계좌(RIA)’의 신속한 출시와 국내 주식 전용 계좌 소득공제, 연금 계좌 내 국내 ETF 매매 차익 비과세 등 세제 혜택 확대 방안도 테이블 위에 올랐다.



정부의 국내 복귀 유도 정책에 발맞춰 증권가도 고객 유치전에 돌입했다. 한국투자증권, 대신증권, 신한투자증권 등 주요 증권사들은 ‘서학개미’의 귀환을 돕기 위해 수수료 면제와 주식 지급 등 공격적인 마케팅을 전개하고 있다.



이날 코스피는 전장보다 30.46포인트(0.65%) 오른 4723.10에 장을 마감했다. 올해 첫 거래일인 2일부터 9거래일 연속 상승한 것으로 정부가 목표로 삼은 코스피 지수 5000에는 약 6%만 남겨둔 수치다.



특히 최근 유가증권시장에서는 그간 지수 상승을 이끌던 대형 반도체주보다 방산과 자동차 업종의 약진이 두드러지고 있다. 로보틱스 산업에 대한 기대감으로 반도체에서 자동차 업종 등으로 순환매 흐름이 이어지는 것이다.



실제 현대차와 기아, 현대모비스 등이 포함된 국내 자동차 산업 주가지수인 KRX 자동차는 지난달 30일부터 이날까지 17.3% 오르며 전체 KRX 지수 중 가장 높은 상승률을 보였다. 특히 자동차 대장주인 현대차가 같은 기간 38.8%나 올라 시가총액 상위 10개 종목 중 가장 가파른 상승세를 보였다. 조선·방산·원전 관련주가 포함된 KRX300 산업재 지수는 16.98% 올라 자동차에 이어 상승률 2위를 기록했다.

