李대통령, 방일 마치고 귀국길…"韓日 새 60年 원년" 강조

'조세이 탄광' 유골 감정 실무협의 하기로…"작지만 의미 있는 진전"
'드럼 합주' 시선집중…'셔틀외교' 속도내며 정상 간 신뢰쌓기 주력
다카이치 사나에 일본 총리의 초청으로 나라현을 방문한 이재명 대통령이 1박 2일간의 일정을 끝내고 14일 오후 귀국길에 올랐다.
검은색 코트에 금색 넥타이 차림으로 김혜경 여사와 함께 간사이 국제공항에 도착한 이 대통령은 환송 인사들과 악수하며 대화를 나눈 뒤 공군 1호기에 탑승했다.
미즈시마 고이치 주한일본대사, 미사와 야스시 외무성 간사이 담당 대사, 가나이 마사아키 외무성 아시아대양주국장 등이 활주로에서 이 대통령을 배웅했다.
이 대통령은 전날 취임 후 다섯 번째, 다카이치 총리와는 두 번째 한일 정상회담을 가졌다.
두 정상은 셔틀외교를 기반으로 한 미래지향적 협력 필요성을 한목소리로 강조했고, 특히 이 대통령은 "올해는 지난 60년의 한일관계를 돌아보고 새로운 60년을 준비하는 출발점"이라고 규정했다.
회담 과정에서 양 정상이 인공지능(AI) 등 첨단산업 분야 실무협의 개시, 초국가 스캠범죄 공동대응 강화에 뜻을 모으는 등 실질적이고 구체적인 성과들도 도출됐다.
아울러 한반도 비핵화 필요성에 대한 한일 간 공감대를 재확인하고, 이 대통령은 '한중일 3각협력'의 중요성을 강조하는 등 동북아 정세와 관련한 논의도 이어졌다.
민감한 주제로 꼽혔던 일본산 수산물 수입규제 및 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입 문제도 회담에서 거론됐다.
한국은 CPTPP 가입 추진 의사를 재확인했고, 일본은 수산물 식품 안전에 대해 설명했다
한일 관계의 가장 큰 걸림돌로 작동해 온 과거사 문제에 있어서도 '물꼬'를 텄다는 게 청와대의 평가다.
양국은 조세이 해저탄광의 유골 DNA 감정에 협력하기로 했으며, 이 대통령은 "작지만 의미 있는 진전"이라고 말했다.
두 정상이 격식에 얽매이지 않고 친교를 나누며 신뢰를 쌓는 모습도 연출돼 눈길을 끌었다.
우선 다카이치 총리는 일본에 도착한 이 대통령의 숙소 앞까지 나와 영접했고, 이 대통령은 "몸 둘 바를 모르겠다"고 감사를 표했다.
정상회담 직후 두 정상이 나란히 파란색 옷을 입고 함께 드럼 합주를 하는 모습도 화제를 모았다.
이날 오전에는 두 정상이 나라현에 위치한 사찰인 호류지(법륭사)를 방문했다.
위성락 국가안보실장은 "일본 측은 관람이 통제된 호류지 수장고를 개방해 보여줬고, 엄격하게 관리되고 있는 금당벽화 원본도 볼 수 있게 했다"며 "한국 대통령의 첫 나라 지역 방문에 대해 최상의 환대를 한 것"이라고 평가했다.
<연합>
