李대통령, 방일 마치고 귀국길…"韓日 새 60年 원년" 강조

다카이치 사나에 일본 총리의 초청으로 나라현을 방문한 이재명 대통령이 1박 2일간의 일정을 끝내고 14일 오후 귀국길에 올랐다.



검은색 코트에 금색 넥타이 차림으로 김혜경 여사와 함께 간사이 국제공항에 도착한 이 대통령은 환송 인사들과 악수하며 대화를 나눈 뒤 공군 1호기에 탑승했다.

일본 순방 일정을 마친 이재명 대통령과 김혜경 여사가 14일(현지 시간) 오사카 간사이 국제공항에서 공군 1호기에 올라 인사하고 있다.

미즈시마 고이치 주한일본대사, 미사와 야스시 외무성 간사이 담당 대사, 가나이 마사아키 외무성 아시아대양주국장 등이 활주로에서 이 대통령을 배웅했다.



이 대통령은 전날 취임 후 다섯 번째, 다카이치 총리와는 두 번째 한일 정상회담을 가졌다.



두 정상은 셔틀외교를 기반으로 한 미래지향적 협력 필요성을 한목소리로 강조했고, 특히 이 대통령은 "올해는 지난 60년의 한일관계를 돌아보고 새로운 60년을 준비하는 출발점"이라고 규정했다.



회담 과정에서 양 정상이 인공지능(AI) 등 첨단산업 분야 실무협의 개시, 초국가 스캠범죄 공동대응 강화에 뜻을 모으는 등 실질적이고 구체적인 성과들도 도출됐다.



아울러 한반도 비핵화 필요성에 대한 한일 간 공감대를 재확인하고, 이 대통령은 '한중일 3각협력'의 중요성을 강조하는 등 동북아 정세와 관련한 논의도 이어졌다.

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 14일 일본 나라현 호류지를 방문해 기념촬영을 하고 있다. 공동취재

민감한 주제로 꼽혔던 일본산 수산물 수입규제 및 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입 문제도 회담에서 거론됐다.



한국은 CPTPP 가입 추진 의사를 재확인했고, 일본은 수산물 식품 안전에 대해 설명했다



한일 관계의 가장 큰 걸림돌로 작동해 온 과거사 문제에 있어서도 '물꼬'를 텄다는 게 청와대의 평가다.



양국은 조세이 해저탄광의 유골 DNA 감정에 협력하기로 했으며, 이 대통령은 "작지만 의미 있는 진전"이라고 말했다.



두 정상이 격식에 얽매이지 않고 친교를 나누며 신뢰를 쌓는 모습도 연출돼 눈길을 끌었다.

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 13일 일본 나라현 회담에서 푸른색 유니폼을 함께 착용하고 즉석 드럼 협주를 하고 있다. 청와대는 이날 한일 정상회담과 관련해 "다카이치 총리가 이재명 대통령에게 드럼 스틱을 선물하고, 즉석에서 드럼 연주 방법을 직접 설명하며 합주를 이끌었다"고 밝혔다. 공동취재

우선 다카이치 총리는 일본에 도착한 이 대통령의 숙소 앞까지 나와 영접했고, 이 대통령은 "몸 둘 바를 모르겠다"고 감사를 표했다.



정상회담 직후 두 정상이 나란히 파란색 옷을 입고 함께 드럼 합주를 하는 모습도 화제를 모았다.



이날 오전에는 두 정상이 나라현에 위치한 사찰인 호류지(법륭사)를 방문했다.



위성락 국가안보실장은 "일본 측은 관람이 통제된 호류지 수장고를 개방해 보여줬고, 엄격하게 관리되고 있는 금당벽화 원본도 볼 수 있게 했다"며 "한국 대통령의 첫 나라 지역 방문에 대해 최상의 환대를 한 것"이라고 평가했다.

