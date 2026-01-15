정의선, 中·美·印서 ‘광폭 경영 행보’

정의선 현대자동차그룹 회장이 새해 초부터 중국·미국·인도 3개국을 넘나들며 광폭 글로벌 경영 활동을 펼쳤다. 거대 경제권이자 글로벌 영향력이 높은 주요국에서 모빌리티·수소·인공지능(AI) 등 사업 영역을 확인하고 글로벌 협력을 강화하기 위한 행보로 보인다.

정의선 현대차그룹 회장(오른쪽)이 최근 방문한 기아 인도 아난타푸르공장에서 생산 라인에 설치된 신입사원 교육훈련 장비를 점검하고 있다. 현대자동차·기아 제공

14일 현대차그룹에 따르면 정 회장은 지난 4일부터 전날까지 한·중 비즈니스 포럼, 세계 최대 전자·정보기술(IT) 박람회 ‘CES 2026’, 인도 전역의 그룹 공장 등을 잇달아 방문했다.



먼저 정 회장은 5일 대통령 국빈 방문과 연계해 중국 베이징에서 열린 한·중 비즈니스포럼 행사에 참석해 중국 경제인들과 수소, 배터리 분야 등에 대해 의견을 교환했다. 그는 세계 최대 배터리 기업인 CATL의 쩡위친 회장, 중국 에너지 기업 시노펙의 허우치쥔 회장, 중국 내 기아 합작 파트너사인 위에다그룹 장나이원 회장을 만나 사업 논의를 했다. 정 회장은 곧바로 미국 라스베이거스를 찾아 CES 2026을 참관했다. 현대차그룹은 CES에서 자회사 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’와 함께 제조·물류·모빌리티 전반을 아우르는 그룹의 AI·로보틱스 생태계 전략을 공개했다. 또 정 회장은 CES에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 아카시 팔키왈라 퀄컴 최고운영책임자(COO) 등 글로벌 빅테크 기업 경영인들과도 면담을 가졌다. 특히 지난해 ‘깐부 회동’으로 큰 화제를 모았던 황 CEO와 약 3개월 만에 다시 만나 눈길을 끌었다.



이후 정 회장은 12∼13일 인도 동남부에 있는 현대차 첸나이공장, 인도 중부의 기아 아난타푸르공장, 현대차 푸네공장을 찾아 성장 전략을 구체화하고 임직원들을 격려했다. 현대차그룹은 20% 점유율로 인도 내 2위를 차지하고 있고, 푸네공장 완공으로 총 150만대의 생산능력을 확보하게 됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지