전남도, 농식품 바우처 지원 확대… “34세 이하 청년층도 혜택”

전남도가 저소득층의 식료품비 부담을 덜고 지역 농산물 소비 기반을 넓히기 위해 ‘농식품 바우처 지원사업’을 확대 시행한다.

14일 전남도에 따르면 지난해까지는 중위소득 32% 이하 생계급여 수급 가구 중 임산부나 영유아, 18세 이하 아동이 포함된 가구에만 한정됐던 지원 대상이 올해부터는 34세 이하 청년층 가구까지 대폭 확대됐다.

농식품바우처 홍보물. 전남도 제공

지원 금액은 가구원 수에 따라 차등 지급된다. 1인 가구는 월 4만원, 2인 가구 5만 7000원, 3인 가구 6만 9000원, 4인 가구는 월 10만원이 바우처 카드로 충전된다. 지원은 신청일이 속한 달부터 즉시 제공된다.

바우처 카드로 구매할 수 있는 품목은 국산 과일, 채소, 흰 우유, 신선 달걀, 육류, 잡곡, 두부 등 기존 7개 품목에 올해부터 ‘임산물(버섯, 산나물 등)’이 추가되어 총 8개 품목으로 늘어났다.

사용처는 농림축산식품부(aT)가 지정한 마트와 로컬푸드 매장은 물론, 농협몰과 전남도 공식 쇼핑몰인 ‘남도장터’ 등 온라인 매장에서도 사용할 수 있다. 사용 후 남은 잔액은 해당 월 지원금의 10% 미만(1인 가구 기준 최대 4000원)까지 다음 달로 이월해 사용할 수 있다.

지원 기간은 올해 12월까지이며, 신청은 주민등록 주소지 관할 읍·면·동 행정복지센터를 직접 방문하거나 농식품 바우처 누리집, 전화를 통해 가능하다. 다만, 지난해 이미 지원을 받았던 가구 중 현재까지 자격 요건을 유지하고 있는 경우에는 별도의 절차 없이 자동 신청된다.

박상미 전남도 농식품유통과장은 “농식품 바우처 사업을 통해 취약계층이 신선한 농식품을 보다 쉽게 접하고 지역 농산물 소비 활성화에도 기여하도록 지원하겠다”며 “올해부터 청년층까지 대상이 확대된 만큼, 더 많은 도민이 혜택을 누릴 수 있도록 홍보에 최선을 다하겠다”고 말했다.

