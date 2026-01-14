‘신세계家’ 애니, 당분간 미국에 머문다...왜?

올데이프로젝트 공식 채널 영상 ‘ABC-6’ 속 애니의 모습. ALLDAY PROJECT

혼성 그룹 올데이프로젝트 멤버이자 신세계 집안 장녀로 알려진 애니(본명 문서윤)가 휴학을 마치고 미국 콜롬비아대학교에 복학한다.

14일 언론매체에 따르면 애니는 오는 20일 전후로 시작되는 콜롬비아대학교 2026년 봄학기에 복학할 예정이다. 그는 5월 학기 종료 시점까지 학업에 전념하기 위해 해당 기간 동안 미국에 머물게 됐다. 애니는 미술사학과 시각예술학을 전공 중으로 알려졌다.

복학을 앞둔 애니는 현재 광고 촬영과 화보 등 예정된 일정을 소화하고 있으며, 모든 공식 스케줄을 마친 뒤 출국할 것으로 전해졌다.

예정된 학업 일정에 따라 그가 몸담았던 올데이프로젝트는 당분간 4인 체제로 활동을 이어간다. 애니의 공백기 동안 멤버 타잔, 베일리, 우찬, 영서는 4인 체제로 팀 단위 음악 작업과 함께 개인 활동을 병행할 예정이다.

타잔은 지난 12일 솔로 트랙 ‘MEDUSA’의 뮤직비디오를 공개하며 개인 활동을 소화했다.

그는 신세계그룹 정유경 회장의 장녀로, 아이비리그 명문인 콜롬비아대학교 재학 사실이 알려지며 주목받은 바 있다.

과거 가수를 반대했던 가족들과의 일화가 공개되기도 했다. 정유경 회장은 애니에게 대학교에 붙으면 가족들을 설득하는 데 도움을 주겠다고 약속했고 애니는 콜롬비아대에 합격한 것이다.

한편 애니는 투애니원과 빅뱅의 ‘롤리팝’ 뮤직비디오를 보고 가수를 꿈꿔왔다. 그는 학업을 병행하며 아이돌 활동을 이어가고 있다.

올데이프로젝트는 프로듀서 테디가 제작한 5인조 혼성 그룹으로, 2025년 데뷔곡 ‘FAMOUS’를 발표하며 가요계에 입문했다. 이후 특색 있는 음악적 스타일을 선보이며 팬층을 확보하고 있다.

