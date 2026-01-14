신장식 “예의 없다”에 이준석 “희한한 소리”…曺에 보낸 문자 공개

개혁신당 이준석 대표가 지난 13일 서울 여의도 국회에서 열린 국민의힘 장동혁 대표와의 회동에서 인사말을 하고 있다. 뉴스1

조국혁신당 조국 대표에게 야권 3당 회동 제안 문자를 보냈다가 혁신당 신장식 의원에게 ‘예의 없다’는 지적을 받은 개혁신당 이준석 대표가 당시 보낸 문자 공개로 이른바 ‘싸가지론’을 정면 반박했다.

이 대표는 13일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “신장식 의원이 희한한 소리를 한다”며 이같이 반응했다. 이어 “조국 대표께 보낸 문자 전문을 공개한다”며 “어디에 싸가지론이 등장할 개연성이 있나”라고 반문했다. 그는 “장동혁 대표께도 비슷한 내용으로 문자를 먼저 드리고 전화로 연락했다”고 덧붙였다.

앞서 이 대표는 지난 11일 조 대표에게 보낸 문자 메시지에서 “페이스북을 통해 공개 제안을 드린 후 연락드리는 점 양해 부탁드린다”며 “야당간 정책적 색채가 다르더라도 국민이 분노하는 사안에 대해서는 협력이 필요하다고 생각한다”고 밝혔다. 메시지에는 더불어민주당 김병기 전 원내대표와 제명된 강선우 의원의 공천헌금 의혹 규명을 위한 특검법 관련 내용, 지방선거 결선투표제 등에 관한 내용이 담겼다.

조 대표는 약 1시간 후 이 대표에게 보낸 답장에서 “저희 당의 입장문을 읽어보지 못한 모양이다”라며 회담을 거절하는 내용의 입장문을 첨부했다.

개혁신당 이준석 대표 페이스북 캡처

신 의원은 13일 YTN 라디오 ‘김영수의 더 인터뷰’에서 진행자의 이 대표 문자 언급에 “그거 참 예의 없는 일”이라며, “그런 제안은 대표에게 그렇게 하는 게 아니다”라고 지적했다.

신 의원은 “형식도 마찬가지지만 노회찬 대표까지 언급하면서 ‘외계인이 침공하면 힘을 합쳐야 한다’고 했는데 외계인은 윤석열과 윤어게인 세력 아니냐”라고 물었다. 그러면서 “외계인과 손잡은 사람이 이준석인데 어디다 대고 외계인 얘기를 하냐”라며 “그럼 민주당과 이재명이 외계인이라는 얘기인데, 우리 국민들은 그렇게 생각하지 않는다”고 강조했다.

이 대표는 SNS에서 “정중하게 문자로 전화드려도 되겠냐고 문의했는데 문자를 예의 없게 보냈다느니 정반대로 이야기한다”며 “다수의 국민들이 바라는 특검을 하기 싫은 이유를 합리적으로 설명하시면 된다”고 쏘아붙였다.

