“내일 출근길, 이불 밖은 위험해”… 아침 영하 15도 ‘냉동고 한파’ [내일날씨]

내일(14일) 아침에는 기온이 더 떨어지며 매우 춥겠다.
기상청은 13일 “내일은 아침 기온이 낮아 매우 춥겠고, 전국 대부분 지역이 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠다”고 예보했다.
아침 최저기온은 -15도∼-2도, 낮 최고기온은 -2도∼11도로, 낮부터는 기온이 오름세를 보인다.
한파특보가 내려진 경기 내륙과 강원 내륙 및 산지, 충천권, 일부 경상권에서는 아침 기온이 오늘보다 10도 이상 떨어지겠고, 그 밖의 지역도 5∼8도가량 큰 폭으로 하강하겠다.
바람까지 더해지며 체감온도는 더욱 낮아질 전망이다.
전국 대부분 지역에서 빙판길과 도로 살얼음이 나타날 가능성이 있어 교통 및 보행자 안전에 각별한 주의가 필요하다.
강원 산지를 중심으로 순간풍속 초속 15m 안팎의 강한 바람이 부는 곳이 있어 시설물 관리와 안전사고에도 유의해야겠다.
늦은 밤부터는 강원 내륙과 산지에 비 또는 눈이 내릴 전망이다. 해상에서는 동해 먼바다를 중심으로 물결이 매우 높게 일어 항해·조업 선박은 주의가 필요하다.
주요 지역 아침 최저기온은 서울 -9도, 인천 -9도, 수원 -10도, 춘천 -15도, 강릉 -5도, 청주 -9도, 대전 -9도, 전주 -5도, 광주 -4도, 대구 -6도, 부산 -2도, 제주 3도다.
낮 최고기온은 서울 1도, 인천 1도, 수원 2도, 춘천 -1도, 강릉 6도, 청주 4도, 대전 5도, 전주 7도, 광주 9도, 대구 7도, 부산 9도, 제주 14도다.
미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준으로 예상된다.
