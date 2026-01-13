엉뚱한 곳으로 구급대 출동… 결국 수영장에 빠진 여성 숨져

심정지 환자 신고를 받은 소방 당국이 지령을 잘못 내려 엉뚱한 곳으로 출동한 일이 벌어졌다.

13일 소방 당국에 따르면 전날 오전 9시21분쯤 “A대학교 OO센터 내 수영장에서 강습생이 물에 빠졌다”는 119 신고가 접수됐다. 119상황실은 신고 접수 뒤 충북 청주시 한 A대학교 본교로 구급 출동 지령을 내렸다.

119구급대. 연합뉴스

구급대는 8분 만에 A대학 본교에 도착했으나 수영장을 찾지 못했다, 대학 관계자로부터 해당 수영장은 다른 곳에 있다는 이야기를 듣고서야 잘못 출동했다는 사실을 알게 됐다.

이어 119상황실을 오전 9시34분쯤 청주시 상당구 한 수영장으로 인근에 있는 구급대를 급파했다. 그로부터 8분 뒤 구급대가 수영장에 도착해 심정지 상태인 40대 여성 B씨를 병원으로 옮겼으나 끝내 숨졌다.

해당 수영장은 과거 A대학교가 위탁운영 하며 학교 명칭을 사용했었던 것으로 전해졌다. 119상황실에서는 이런 내용을 모르고 사고 장소를 오인해 지령을 내린 것으로 추정된다.

B씨는 수영 강습받던 중 갑자기 의식을 잃고 쓰러져 인근에 있던 시민에 의해 구조됐다. 소방 당국은 신고 접수 경위 등 정확한 사실관계를 파악하기 위고 있다.

경찰은 부검을 통해 B씨의 정확한 사망 원인을 확인할 계획이다. 또 이송 지연과 사망 사이 연관 관계, 수영장 안전 준수 여부 등도 들여다볼 방침이다.

