李대통령 “새로운 60년” 다카이치 “양국 관계 강인”

日총리 고향 나라현서 열려
李 “복잡한 국제질서 속에서
미래를 향해 손 꼭잡고 가야”
다카이치 “전략적 중요 인식
양국, 지역 안정 공조화 다져”
이재명 대통령이 13일 다카이치 사나에 일본 총리와 정상회담에서 “앞으로도 이 복잡하고 어지러운 국제질서 속에서 우리가 새롭고 더 나은 상황을 향해 나아가야 하기 때문에 한·일 간의 협력 관계는 그 어느 때보다도, 그 어떤 것보다도 중요하다”고 강조했다. 다카이치 총리는 “이 대통령의 방일을 시작으로 일·한 관계를 한층 높은 차원으로 발전시키겠다”고 화답했다.
이 대통령은 이날 다카이치 총리의 고향인 일본 나라현에 도착해 다카이치 총리와 소인수회담 및 확대회담을 차례로 진행했다. 이 대통령은 확대회담 모두발언에서 “우리가 한때 아픈 과거의 경험을 갖고 있긴 하지만 한·일 국교정상화가 된 지도 이제 환갑이 지났고 다시 또 새로운 60년을 시작하게 됐다는 점에서 오늘의 회담은 각별한 의미가 있다”며 “전후 한국과 일본은 괄목할 만한 성장과 발전을 이뤄냈는데 그 성장·발전의 과정에서 한국은 일본에게, 일본은 한국에게 크나큰 힘이 됐다는 것은 부인하지 못할 사실”이라고 말했다.
이어 이 대통령은 한·일 간 협력이 그 어느 때보다도 중요하다고 강조하며 “상황은 복잡하고 어렵고 불편한 부분도 있지만 편하고 좋은 측면들도 혼재하기 마련이다. 그런 상황에서는 좋은 점들을 더 발굴해 키우고 불편하거나 나쁜 점들을 잘 관리해 최소화하면서 더 나은 미래를 향해 손 꼭 잡고 함께 가면 더 나은 미래를 확실하게 만들 수 있다고 믿는다”고 했다. 이 대통령은 그러면서 “다카이치 총리와 제가 손을 맞잡고, 또 일본 국민들과 한국 국민들이 힘을 합쳐 대한민국과 일본의 새로운 미래를 향해 함께 잘 걸어가면 좋겠다”고 덧붙였다.
다카이치 총리는 모두발언에서 “양측이 국교정상화 60주년이었던 지난해에 일·한 관계의 강인함을 지속적으로 보여줄 수 있었던 것을 대단히 기쁘게 생각한다”며 “올해 셔틀외교의 첫 기회로 이 대통령과 한국 대표단을 제 고향인 나라에서 맞이할 수 있게 됐다”고 밝혔다. 다카이치 총리는 확대회담에 앞서 이뤄진 소인수회담을 언급하며 “이 대통령과 일·한 관계의 전략적 중요성에 대해 공통된 인식하에 심도 있는 논의를 가질 수 있었다. 그리고 이 대통령과 함께 일·한 관계를 진전시키면서 양국이 지역의 안정을 위해 공조화의 역할을 해나가야 한다는 걸 다시금 다졌다”고 전했다.
이 대통령은 지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 계기로 이뤄진 한·일 정상회담 이후 약 2개월반 만에 다시 다카이치 총리와 마주 앉았다. 이 대통령 취임 후 한·일 정상회담은 이번이 다섯 번째다. 이 대통령은 이날 1박2일 일정으로 나라현을 방문했다. 나라현은 다카이치 총리 고향이자 정치 본거지다.
