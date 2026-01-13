李대통령 “새로운 60년” 다카이치 “양국 관계 강인”

이재명 대통령이 13일 다카이치 사나에 일본 총리와 정상회담에서 “앞으로도 이 복잡하고 어지러운 국제질서 속에서 우리가 새롭고 더 나은 상황을 향해 나아가야 하기 때문에 한·일 간의 협력 관계는 그 어느 때보다도, 그 어떤 것보다도 중요하다”고 강조했다. 다카이치 총리는 “이 대통령의 방일을 시작으로 일·한 관계를 한층 높은 차원으로 발전시키겠다”고 화답했다.

화기애애 이재명 대통령이 13일 일본 나라현 회담장에서 열린 다카이치 사나에 일본 총리와의 확대정상회담에서 자리를 안내받고 있다. 이 대통령은 “한국과 일본의 교류와 협력이 어느 때보다도 중요한 때이기 때문에 총리님과의 회담은 각별한 의미가 있다”고 강조했다. 다카이치 총리는 “이번 대통령님의 방일을 시작으로 일·한 관계를 한층 높은 차원으로 발전시키는 한 해로 만들고 싶다”며 환영의 뜻을 밝혔다. 나라=남정탁 기자

이 대통령은 이날 다카이치 총리의 고향인 일본 나라현에 도착해 다카이치 총리와 소인수회담 및 확대회담을 차례로 진행했다. 이 대통령은 확대회담 모두발언에서 “우리가 한때 아픈 과거의 경험을 갖고 있긴 하지만 한·일 국교정상화가 된 지도 이제 환갑이 지났고 다시 또 새로운 60년을 시작하게 됐다는 점에서 오늘의 회담은 각별한 의미가 있다”며 “전후 한국과 일본은 괄목할 만한 성장과 발전을 이뤄냈는데 그 성장·발전의 과정에서 한국은 일본에게, 일본은 한국에게 크나큰 힘이 됐다는 것은 부인하지 못할 사실”이라고 말했다.



이어 이 대통령은 한·일 간 협력이 그 어느 때보다도 중요하다고 강조하며 “상황은 복잡하고 어렵고 불편한 부분도 있지만 편하고 좋은 측면들도 혼재하기 마련이다. 그런 상황에서는 좋은 점들을 더 발굴해 키우고 불편하거나 나쁜 점들을 잘 관리해 최소화하면서 더 나은 미래를 향해 손 꼭 잡고 함께 가면 더 나은 미래를 확실하게 만들 수 있다고 믿는다”고 했다. 이 대통령은 그러면서 “다카이치 총리와 제가 손을 맞잡고, 또 일본 국민들과 한국 국민들이 힘을 합쳐 대한민국과 일본의 새로운 미래를 향해 함께 잘 걸어가면 좋겠다”고 덧붙였다.



다카이치 총리는 모두발언에서 “양측이 국교정상화 60주년이었던 지난해에 일·한 관계의 강인함을 지속적으로 보여줄 수 있었던 것을 대단히 기쁘게 생각한다”며 “올해 셔틀외교의 첫 기회로 이 대통령과 한국 대표단을 제 고향인 나라에서 맞이할 수 있게 됐다”고 밝혔다. 다카이치 총리는 확대회담에 앞서 이뤄진 소인수회담을 언급하며 “이 대통령과 일·한 관계의 전략적 중요성에 대해 공통된 인식하에 심도 있는 논의를 가질 수 있었다. 그리고 이 대통령과 함께 일·한 관계를 진전시키면서 양국이 지역의 안정을 위해 공조화의 역할을 해나가야 한다는 걸 다시금 다졌다”고 전했다.



이 대통령은 지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 계기로 이뤄진 한·일 정상회담 이후 약 2개월반 만에 다시 다카이치 총리와 마주 앉았다. 이 대통령 취임 후 한·일 정상회담은 이번이 다섯 번째다. 이 대통령은 이날 1박2일 일정으로 나라현을 방문했다. 나라현은 다카이치 총리 고향이자 정치 본거지다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지