변우석 소속사, 악플러에 선전포고 "명예훼손·성희롱 법적대응"

배우 변우석 소속사가 악플러에 칼을 빼들었다.

변우석의 소속사 바로엔터테인먼트는 13일 "최근 소속 배우를 대상으로 온라인과 SNS상에서 악의적인 비방, 허위사실 유포로 인한 명예훼손, 모욕, 성희롱, 인신공격 등 위법 행위가 지속적으로 발생하고 있다"고 알렸다.

이어 "해당 사안을 엄중히 인지하고 자체 모니터링 시스템을 통해 관련 자료를 수집하고 있다. 법무법인 율촌을 법무대리인으로 해 형사고소를 포함한 모든 법적대응을 진행 중"이라고 밝혔다.

그러면서 "배우 명예와 권익을 침해하는 행위는 어떠한 합의나 선처없이 원칙에 따라 단호하게 대응할 방침이다. 사실과 다른 근거 없는 추측성 게시물이나 왜곡된 내용 유포는 당사자 명예를 심각하게 훼손하고 2차 피해를 초래할 수 있는 중대한 위법 행위다. 당사는 지속적인 모니터링과 채증을 통해 강력한 법적 조치를 이어갈 예정이다."

한편 2024년 11월 악플러 고소장을 접수했다고 알린 데 이어 두 번째다. 변우석은 tvN '선재 업고 튀어'(2024)로 스타덤에 올랐으며, 4월 MBC TV '21세기 대군부인'으로 복귀할 예정이다.

<다음은 바로엔터테인먼트 공식입장 전문>

안녕하세요, 바로엔터테인먼트입니다. 당사는 최근 소속 아티스트들을 대상으로 온라인 및 SNS 상에서 악의적인 비방, 허위사실 유포로 인한 명예훼손, 모욕, 성희롱, 인신공격 등 위법 행위가 지속적으로 발생하고 있음을 확인하였습니다. 이에 당사는 해당 사안을 엄중히 인지하고 자체 모니터링 시스템을 통해 관련 자료를 수집하고 있으며, 법무법인 율촌을 법무대리인으로 하여 형사 고소를 포함한 모든 법적 대응을 진행하고 있습니다. 소속 아티스트의 명예와 권익을 침해하는 행위에 대해서는 어떠한 합의나 선처 없이 원칙에 따라 단호하게 대응할 방침입니다. 사실과 다른 근거 없는 추측성 게시물이나 왜곡된 내용의 유포는 당사자들의 명예를 심각하게 훼손하고 2차 피해를 초래할 수 있는 중대한 위법 행위입니다. 당사는 이러한 행위에 대해서는 지속적인 모니터링과 채증을 통해 강력한 법적 조치를 이어갈 예정입니다. 당사 소속 아티스트들에게 보내주시는 팬 여러분의 관심과 응원에 깊이 감사드리며, 앞으로도 당사는 소속 아티스트를 보호하기 위해 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.

