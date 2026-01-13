강은비 “맞아서 고막 터져 한쪽은 인공 고막”…학폭 피해경험 고백

배우 강은비가 학창 시절 겪은 학교 폭력 피해 사실을 밝혔다.

강은비는 13일 방송되는 tvN 토크쇼 '김창옥쇼4' 선공개 영상에서 현재 임신 12주차라는 근황과 함께 과거의 경험담을 언급했다.

그는 서울예술대학교 동기인 남편 변준필씨와 약 17년간 교제한 뒤 지난해 4월 결혼했다. 지난 9월에는 만 40세의 나이로 자연임신에 성공해 화제를 모았으며, 출산 예정일은 5월로 알려졌다.

배우 강은비(오른쪽)와 남편 변준필씨. 강은비 인스타그램 캡처

방송에서 강은비는 학창 시절 집단 따돌림과 폭력을 겪었다고 털어놨다. 그는 “학창 시절에 친구들에게 예쁨을 받지 못했다. 항상 혼자였고 왕따를 심하게 당했다. 맞아서 귀 고막이 터져서 한쪽은 인공 고막이다”고 말했다.

강은비는 연예계 데뷔 후에도 또 다른 어려움이 있었다고 회상했다. 그는 “연기자로 데뷔하고 나간 첫 예능에서 애교스러운 모습이 많이 나갔다. 그때 아이돌과 러브라인도 생겼는데, 신인이니 방송에 나오고 싶어서 리액션을 한 것”이라고 설명했다.

이어 “당시 내 이름 연관 검색어는 욕설뿐이었다. 악플 제재가 안되던 시절이라 그런 걸 오롯이 봐야 했다”고 덧붙였다.

악플로 인해 생긴 이미지 오해는 결혼 후에도 영향을 미쳤다. 강은비는 “내가 애교를 부리려고 하면 남편도 나를 비호감으로 보지 않을까 싶었다. 그래서 ‘여보’나 ‘자기’라는 말을 못 하겠다”고 말했다.

이어 “약한 모습을 보이면 떠날 것 같아서 강한 모습을 보이려고 말도 세게 했다. 남편이 내 마음을 모른다고 하니 마음이 많이 아프다”고 눈물을 흘렸다.

이날 방송에서는 남편 변준필씨가 “아내가 감정을 숨기기만 한다”며 사연을 보낸 것으로 전해졌다. ‘김창옥쇼4’는 13일 오후 10시 10분 방송된다.

