“아이들 다 어디 갔나”…올해 초등학교 입학생 30만명 아래로

서울 한 초등학교 부근에서 학부모가 자녀들과 교문으로 향하고 있다. 연합뉴스

저출산 여파로 올해 초등학교에 입학하는 아동 수가 처음으로 30만명 아래로 떨어질 전망이다.

13일 교육부가 최근 공개한 ‘2025년 초중고 학생 수 추계 보정 결과(2026~2031년)’에 따르면, 올해 전국 초등학교 1학년 수는 총 29만8178명으로 추산됐다.

이는 한국교육개발원 교육기본통계와 국가데이터처 장래인구 추계, 행정안전부 주민등록인구통계 등을 토대로 예측한 수치다.

교육부는 지난해 1월 발표한 추계에서는 초등학교 1학년 수가 30만명 아래로 떨어지는 시점을 2027년으로 예상했다. 그러나 주민등록인구와 취학률 등 변수를 재검토해 그 시기를 1년 앞당겼다.

초등학교 1학년 학생 수는 학령인구 감소세를 가장 단적으로 보여주는 지표다.

한국교육개발원 교육통계서비스에 따르면, 초등학교 1학년 학생 수(4월 1일 기준)는 1999년 71만3500명에서 2000년 69만9032명으로 줄며 70만명 선이 붕괴했다.

이후 2008년 53만4816명에서 2009년 46만8233명으로 급감한 후 40만명대에서 정체를 보이다 2023년 40만1752명, 2024년 35만3713명, 지난해 32만4040명으로 감소 폭이 다시 커졌다.

교육부는 감소세가 이어져 초등학교 1학년 학생 수가 2027년 27만7674명, 2028년 26만2309명, 2029년 24만7591명, 2030년 23만2268명, 2031년 22만481명까지 줄어들 것으로 예측했다.

2031년 추산치는 지난해보다 약 32% 감소한 규모다.

초·중·고교 전체 학생 수도 급감할 것으로 보인다. 지난해 501만5310명이던 전체 학생 수는 올해 483만6890명으로 줄어 500만명 선이 무너질 것으로 추산됐다.

이후 2027년 466만1385명, 2028년 448만8023명, 2029년 428만164명, 2030년 405만6402명으로 감소한 뒤 2031년 381만1087명으로 400만명을 밑돌 것이라는 전망이다.

학령인구 급감 문제는 교육 현장의 구조적 변화로 이어지고 있다.

학생 수 감소로 문을 닫는 학교가 잇따르는 가운데, 비수도권을 중심으로 일부 대학은 신입생 충원에 어려움을 겪고 있다.

학생 수 감소에 맞춰 신규 교사 채용 규모를 줄이는 정부의 교원 정원 감축 계획을 두고 교원단체들의 반발도 이어지고 있다.

