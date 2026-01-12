소방차 이상원, 12일 KBS2 ‘2TV 생생정보’서 오랜만에 방송 나들이

원조 아이돌 그룹 ‘소방차’의 이상원이 오랜만에 방송 나들이에 나선다.

12일 방송가에 따르면 이상원은 이날 오후 06시 35분에 방송하는 KBS2 ‘2TV 생생정보’의 ‘특종! ‘인생’ 파일’ 코너에 출연한다.

이날 방송에서 이상원은 원조 아이돌 그룹 ‘소방차’로써 화려했던 전성기 시절과 탈퇴, 그리고 솔로 도전과 그룹 ‘잉크’ 결성, 그리고 현재 무대 밖에서 음악을 사랑하며 사는 인생 2막을 이야기한다.

이를 위해 이상원은 앞서 지난 8일 서울 여의도 KBS 별관을 방문, 자신의 이야기를 진솔하게 밝힌다.

특히 KBS 별관은 과거 이상원이 소방차를 준비하던 시절부터 전성기까지 거의 매일 방문하며 지낸 곳이라서 그에게 더욱 특별한 공간이다.

이어 자신이 운영 중인 가게에서 그룹 ‘잉크’ 출신 이만복과 함께 춤을 추는 등 다양한 모습을 선보인다.

이상원 측은 “그동안 여러 일들이 있었지만, 오랜만에 방송 촬영으로 살아있다는 느낌을 받았다”며 “앞으로 보다 다양한 모습을 보여줄 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지