김경, 귀국 4시간 만에 경찰로…‘금품 반환’ 둘러싼 의혹 집중 조사

강선우 의원에게 1억원의 뇌물을 건넨 혐의를 받는 김경 서울시의원이 11일 귀국 4시간 만에 경찰에 출석했다.



서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오후 11시 10분 김 시의원을 마포청사로 불러 조사 중이다. 공천헌금 의혹이 담긴 녹취가 공개된 지난달 29일 이후 13일 만에 본격적인 조사가 이뤄지는 것이다.

2022년 지방선거를 앞두고 강선우 무소속 의원에게 '공천헌금' 1억원을 건넨 의혹을 받는 김경 서울시의원이 11일 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 귀국하고 있다. 뉴시스

‘공천 헌금’ 의혹을 받는 김경 서울시의원이 11일 오후 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대로 출석하고 있다. 뉴스1

김 시의원은 이날 귀국 직후 경찰의 강서·영등포 자택 두 곳 등의 압수수색을 참관한 뒤 출석했다.

그는 “강 의원에게 1억원을 건넨 사실을 인정하느냐”, “미국 체류 중 텔레그램은 왜 재가입했느냐”는 등의 질문에 답 없이 조사실로 향했다.

김 시의원은 2022년 지방선거를 앞두고 더불어민주당이던 강 의원실의 남모 당시 사무국장을 통해 1억원을 건넨 혐의를 받는다. 김 시의원은 이후 강 의원이 참석한 공천관리위원회 회의에서 단수 공천이 확정됐다.

경찰은 압수수색 영장에 뇌물·정치자금법 위반·청탁금지법 위반 혐의를 적시했다. 경찰은 김 시의원을 상대로 당시 금품을 전달한 이유가 무엇인지, 강 의원의 주장대로 금품을 돌려받은 게 맞는지 등을 추궁할 예정이다. 특히 금품이 반환됐음에도 실제 공천을 받은 이유가 무엇인지를 캐물을 것으로 전해졌다.

김경 서울시의원이 11일 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 귀국하고 있다. 뉴스1

경찰 수사가 시작되자 돌연 미국으로 출국했던 김 시의원은 미 체류 중 자신의 혐의를 인정하는 자술서를 경찰에 제출했으나, 경찰은 이와 상관 없이 사실관계를 규명하겠다는 입장이다. 조사가 심야에 시작해 시간적 여유가 없는 만큼, 경찰은 진척을 본 뒤 재소환 여부를 결정할 방침이다.

다만 김 시의원이 텔레그램을 반복해 삭제하는 등 증거인멸 정황이 포착된 만큼 곧장 구속을시도할 가능성도 있다. 수사 대상자인 김 시의원은 미국으로 떠나 유유히 돌아다니면서 텔레그램에서 탈퇴했다가 재가입을 반복했다. 이에 대해 경찰이 현직 국회의원 관련 수사를 머뭇거리는 동안 당사자들이 대응할 시간을 충분히 벌었다는 지적이 나온다.

