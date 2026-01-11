李 대통령 “우리만 살아남아 미안하다”

이재명 대통령이 고 박종철 열사의 39주기 추모제가 열린 10일 “우리만 살아남아 미안하다”며 박 열사를 추모했다.



이 대통령은 엑스(X)에 박 열사 추모제 관련 기사 링크를 공유하며 “시대의 친구여 우리만 살아남아 미안합니다”라고 적었다.

권오을 국가보훈부 장관(가운데)이 10일 서울 용산구 민주화운동기념관(옛 남영동 대공분실)에서 열린 고 박종철 열사 39주기 추모제에서 추모사를 하고 있다. 뉴스1

같은 날 민주화운동기념사업회와 박종철기념사업회는 서울 용산구 민주화운동기념관에서 추모제를 열었다. 남영동 대공분실이 지난해 6월 민주화운동기념관이란 이름으로 새롭게 문을 연 뒤 이곳에서 처음으로 열린 추모제다.



남영동 대공분실은 과거 군사정권 시절 민주화 운동가들이 고문당하는 등 국가폭력의 상징적 공간으로, 박 열사는 강제로 연행돼 1987년 1월14일 이곳에서 고문에 저항하다 숨졌다. 그의 죽음은 한국의 민주화를 이룬 6월 항쟁의 기폭제가 됐다.



이 대통령은 취임 후 민주화운동기념관을 직접 방문하기도 했다.



이 대통령은 지난해 10월21일 제80주년 경찰의날 기념식을 마친 뒤 민주화운동기념관으로 사용되고 있는 남영동 대공분실의 전시 공간을 찾아 내부를 둘러봤다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지