‘돈가스 성지’ 칠곡서 열린 대전에 매출 50% 껑충… 지역 환원도

전국 돈가스 마니아들에게 이른바 ‘돈가스 성지’로 불리는 경북 칠곡군에서 열린 돈가스 대전이 지역 나눔으로 이어지고 있다. 돈가스 대전 이후 높아진 관심이 매출 증가로 연결됐고 이는 다시 지역 어르신들을 위한 기탁으로 돌아갔다.

칠곡군은 돈가스 대전에 참여했던 쉐프아이가에서 최근 약목면 경로당에 170만원 상당의 새우볶음밥을 기탁했다고 11일 밝혔다. 어르신들이 전자레인지로 데워 먹을 수 있도록 준비한 메뉴다.

래퍼 슬리피(왼쪽)와 김재욱 칠곡군수가 돈스 대전 참여 업소의 시식 메뉴를 들고 럭키 칠곡 포즈를 취하고 있다. 칠곡군 제공

나눔의 계기는 지난달 7일 왜관읍 카페파미에서 열린 칠곡군 돈가스 대전이었다. 행사에는 한미식당과 아메리칸레스토랑, 포크돈까스, 쉐프아이가 등 지역을 대표하는 네 곳의 업소가 참여했다.

군이 돈가스 성지로 자리 잡게 된 배경에는 1950년대 주한미군이 주둔한 영향이 크다. 당시 미군을 상대로 영업하던 식당들이 서양식 조리법을 받아들이며 돈가스 문화가 지역에 자리 잡았고, 이후 세대를 거치며 지역 고유의 스타일로 발전했다.

돈가스 대전은 이러한 지역 음식 문화를 한자리에서 소개한 행사로 매장명을 가린 블라인드 방식으로 진행됐고 25명의 평가단이 참여했다. 행사에는 슬리피도 함께하며 현장 분위기를 높였다.

행사 이후 각 업소에 대한 관심은 크게 증가했다. 쉐프아이가 측은 돈가스 대전 홍보 이후 매출이 약 50% 증가했다고 밝혔다. 행사에 참여한 다른 업소들도 매출 상승 효과가 있었다는 반응을 보였다.

쉐프아이가는 이번 대전에서 신흥 강자로 주목받았다. 대표 메뉴인 피자 돈가스는 사장의 아내가 중학생 시절 즐겨 먹던 맛을 재현해달라는 요청에서 출발해 수개월 연구 끝에 완성된 메뉴다.

이재준(37) 쉐프아이가 사장은 “돈가스 대전 이후 손님이 확실히 늘었다”며 “받은 관심과 사랑을 지역에 다시 돌려드리기 위해 어르신들이 부담 없이 드실 수 있는 간편한 음식을 준비했다”고 밝혔다.

슬리피는 “행사 하나가 지역 가게들의 매출 변화를 끌어낸 점이 놀라웠다”며 “좋은 영향이 지역으로 돌아가는 모습이 인상적이었다”고 말했다.

김재욱 칠곡군수는 “지역의 음식 문화는 미군 주둔 시절부터 이어져 온 역사적 흐름 속에서 형성돼 왔다”며 “대경선 개통으로 접근성이 좋아진 만큼 많은 분이 칠곡을 방문해 지역의 맛과 문화를 직접 경험하시길 바란다”고 말했다.

