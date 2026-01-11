광주전남 행정통합 가시권에··· ‘1호 통합 시장’ 누가 되나

9일 청와대에서 광주·전남 지역구 국회의원들과 강기정 광주시장, 김영록 전남지사와 가진 간담회에서 이재명 대통령의 전폭적인 지원 약속으로 사실상 광주·전남의 행정통합이 확실시되자 올해 1호 통합시장을 놓고 새로운 선거판이 짜여지고 있다.

10일 광주시와 전남도에 따르면 정부와 민주당은 즉각 광주전남통합특위를 구성하고 15일까지 전남광주통합특별시 지원특례법안을 제정하고 특별법을 발의하기로 했다. 상임위와 법제사법위원회 심의를 거쳐 2월 3일 열릴 임시회에 상정되면 늦어도 2월 28일까지 법률안이 통과될 전망이다.

이처럼 특별법이 국회를 통과하면 민주당과 각 정당은 통합단체장을 선출하는 공천 절차를 거친다. 광주·전남 통합시장 선출로 현재의 선거판이 크게 달라지고 있다. 1호 통합시장 후보로는 민주당에서는 광주 5명,전남 4명 등 모두 9명이다.

광주에서는 강기정 현 광주시장과 민형배 의원(광주 광산을), 문인 광주 북구청장, 정준호 의원(광주 북구갑), 이병훈 호남특위 수석부위원장이 거론된다. 전남은 김영록 전남지사, 신정훈 의원(나주·화순), 이개호 의원(담양·함평·영광·장성), 주철현 의원(여수갑)이 후보군이다. 여기에 지역에서는 이재명 정부 출신의 인사가 통합시장의 후보로 나서지 않겠느냐는 여론이 강하다.

광주·전남은 1986년 행정체계가 분리됐고 지방자치제는 1995년부터 시행된 탓에 광주·전남 통합단체장을 민선으로 뽑는 것은 올해가 사상 처음이 될 전망이다.

선거구가 광주와 전남으로 넓어지면서 후보들의 합종연횡이 예상된다. 통합단체장 선거가 실시되면 광주·전남은 하나의 단일 선거구로 전환돼 유권자 수가 지난해 대선 기준 275만명까지 늘어난다. 역대급 지방선거로 규모 자체가 달라진다. 선거운동 대상 지역도 현재 광주시 5개 자치구와 전남 22개 시·군 등 27개 시·군·구로 확대돼 조직력과 선거 자금도 현재보다 몇배가 더 들 수 있다. 초광역 선거를 감당하기 어려운 후보가 경선 레이스를 포기할 수도 있다.

통합시장의 변수는 경선 조별 리그다. 후보가 6명 이상이면 치러지는 조별 경선 리그에서 경쟁력 있는 후보들이 한 조에 몰릴 경우와 1,2차전에서 차례로 낙마한 후보들이 이후 진출 후보자와 어떤 연대를 할지 몰라 판세를 예측하기가 쉽지 않다.

또 광주권과 전남 서부권, 전남 동부권 등 세 권역으로 크게 분류되는 광주·전남 정치지형상 이들 세 지역에 어떤 공약을 내걸고 선거를 치를지도 관전 포인트다. 선거운동은 광주와 전남의 사안을 모두 망라해야 하는 만큼 기존의 단편적인 공약과 특정연고지 중심으로는 치르기 어렵다. 지역 공통사안에 대한 이해도가 뒤따라야 하면서도 여전히 전남 22개 시군 각각의 지역정서도 고려해야 한다.

오승용 메타보이스 이사는 “선거구가 커지고 결국 인지도 싸움이 된다면 현역이 유리할 것은 당연하겠지만 그것만으로 판단하기 어렵다. 시도민들의 높아진 눈높이를 고려해야 할 것이다”고 전망했다.

