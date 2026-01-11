김영임 "남편 이상해와 매일 이혼 원해…화 너무 잘 내"

국악인 김영임이 남편 코미디언 이상해와 매일 이혼하고 싶다고 했다.

김영임은 10일 방송한 MBN 예능프로그램 '속풀이쇼 동치미'에 나와 결혼 생활에 대해 얘기했다.

김영임은 "남편과 매일 같이 이혼하고 싶다"며 "오래 전부터 이혼하자고 했다"고 말했다.

그는 "남편과 차를 타고 가다가 파출소에 내렸다. 나는 순진해서 따라 들어갔다. 경찰들이 왜 왔냐고 하더라. 우리 이혼하러 왔다고 하니까 거기가 초토화됐다. 여기 코미디 프로그램 아니라고 하더라"고 해 웃음을 자아냈다.

김영임은 이상해가 시도 때도 없이 화를 낸다고 했다.

그는 "화내는 이유가 있어야 하는데 이유가 없다. 나이 먹어서 컨디션이 안 좋아서 그런가 보다 이해하려고 노력한다"고 말했다.

또 "정말 사소한 걸로 화를 낸다. '이것 좀 먹어봐요' 하면 '안 먹어' 이렇게 화를 낸다. '이 옷은 좀 아닌 것 같다'고 하면 '너나 잘 입어'라고 한다. 어떨 때는 옷 입고 나가는 게 가관이다. 아직도 자기가 청춘인 줄 안다. 내의를 입었는데 젖꼭지가 나오게 입는다"고 했다.

김영임은 "처음에 화를 냈을 때 내가 세게 나갔으면 덜하지 않았을까 싶다. 그런데 그렇게 못했다고 말했다.

그러면서 "초장에 잡아야 하는데 시부모를 모시고 살아서 어른들 앞에서 싸울 수도 없었다"고 했다.

<뉴시스>

