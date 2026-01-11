오늘이 가장 싸다… PC·스마트폰, 줄줄이 가격 오른다

전 세계적인 인공지능(AI) 열풍으로 메모리 반도체 수요가 폭증하면서 스마트폰과 PC 등 주요 IT 기기 가격이 줄줄이 오를 것이라는 전망이 나온다. AI 데이터센터용 반도체 생산에 자원이 집중되면서 범용 메모리 공급이 빠듯해진 영향이다. 필수 가전 구입비에 통신비 부담까지 커질 수 있다는 우려가 제기된다.

11일 업계에 따르면 최근 AI 서버에 쓰이는 고대역폭 메모리(HBM) 수요가 급증하면서 저가형 D램 생산은 뒷 순위로 밀리고 있다.

시장조사업체 옴디아는 모바일 D램(LPDDR) 제품 가격이 지난해 초 대비 70% 이상 상승했고, 스마트폰용 낸드플래시 가격도 약 100% 급등한 것으로 분석했다.

또 다른 조사기관 트렌드포스는 “스마트폰 제조 원가에서 메모리가 차지하는 비중이 과거 10∼15% 수준에서 최근 20%를 넘어섰다”며 “AI 기능 확대 추세로 인해 메모리 용량을 줄이기도 어려운 구조”라고 했다.

카운터포인트리서치도 올해 2분기까지 스마트폰용 메모리 가격이 40% 추가 상승해 완제품 제조 원가가 8∼10%가량 높아질 것으로 내다봤다.

이 같은 비용 부담은 제조사 실적에 영향을 미치고 있다.

삼성전자는 지난해 4분기 사상 최대인 20조원의 영업이익을 기록했지만, 스마트폰을 담당하는 MX·네트워크 부문의 영업이익은 약 2조원 수준으로 전 분기대비 급감한 것으로 추정된다.

노태문 삼성전자 DX부문 대표이사(사장)는 지난 5일(현지시간) 미국 라스베이거스 기자간담회에서 “메모리 가격 상승이 가장 큰 우려 요인”이라며 “제품 가격에 일정 부분 영향을 줄 수밖에 없다”고 말했다.

이에 따라 다음 달 출시될 갤럭시 S26 시리즈의 출고가 인상 가능성도 거론된다.

업계에서는 소비자 저항을 고려할 때 일반형은 10만원 안팎, 울트라 모델은 15만원 내외에서 인상 폭을 결정할 것으로 보고 있다.

경쟁사들도 상황은 비슷하다. 애플은 지난해 아이폰 17 프로 모델 가격을 인상했고, 샤오미와 비보 등 중국 업체들도 가격 인상에 나섰거나 검토 중이다.

PC와 태블릿 시장 역시 메모리 가격 상승의 영향을 피할 수 없다.

델은 최근 비즈니스용 노트북 가격을 최대 30% 인상했고, 에이수스도 최근 가격조정에 나섰다.

국내 시장에서는 LG전자가 노트북 ‘그램’ 16인치 모델 가격을 전년 대비 소폭 인상했으며, 삼성전자도 노트북 가격 인상이 불가피하다는 입장이다.

제조사들은 원가 부담을 완화하기 위한 고육책도 병행하고 있다. 메모리 단가 상승분을 상쇄하기 위해 카메라 부품 단가를 낮추거나 디스플레이 사양을 일부 조정하는 방식이 대표적이다.

메모리 가격 상승 여파가 이동통신 시장으로 확산할 가능성도 제기된다.

단말기 출고가 인상을 제한하는 대신, 통신사와 유통망에 지급하던 판매장려금을 줄여 수익성을 보전할 수 있다는 관측이다.

업계 관계자는 “AI 수요 확대에 따른 메모리 공급 구조 변화는 단기간에 되돌리기 어렵다”며 “올해와 내년 IT 기기 시장의 핵심 변수는 메모리 가격이 될 것”이라고 말했다.

