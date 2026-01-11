與, 오늘 원내대표·최고위원 선출…정청래 체제 성격 변화 주목

더불어민주당은 11일 신임 원내대표 및 최고위원 3명을 뽑기 위한 보궐선거를 진행한다.



김병기 전 원내대표의 사퇴로 치러지는 원내대표 선거에는 한병도·진성준·박정·백혜련 의원(이상 3선·기호순)이 출마했다.

더불어민주당 원내대표 보궐선거에 출마한 한병도(왼쪽부터)·진성준·백혜련·박정 후보가 지난 8일 서울 마포구 상암동 JTBC에서 열린 원내대표 후보자 토론회 시작에 앞서 기념 촬영하고 있다. 연합뉴스

원내대표는 의원 투표 80%에 권리당원 투표 20%를 합산해 선출된다.



권리당원 투표는 전날부터 이날 오후 4시까지 온라인으로 진행되며, 의원 투표는 이날 오후 의원총회에서 진행된다.



4명 후보 가운데 과반 득표자가 없을 경우 이날 결선투표를 실시해 당선자를 가린다.



새 원내대표의 임기는 5월 중순께까지 4개월 정도다.



민주당은 이날 6월 지방선거 출마를 위해 사퇴한 최고위원 3명의 후임도 선출한다.



최고위원 보궐선거는 문정복(재선), 이건태(초선), 이성윤(초선), 강득구(재선·이상 기호순) 의원이 경쟁을 벌이고 있다.

더불어민주당 최고위원 보궐선거에 출마한 문정복(왼쪽부터), 이건태, 이성윤, 강득구 후보가 지난 7일 서울 마포구 상암동 JTBC에서 열린 최고위원 보궐선거 제3차 합동토론회에 앞서 기념 촬영하고 있다. 연합뉴스

최고위원은 권리당원 투표 50%, 중앙위원 50% 투표를 합산해 선출되며 사실상 1인 2표제를 의미하는 2인 연기명 방식이다.



9∼11일 온라인 투표, 10∼11일 자동응답시스템(ARS) 투표를 진행한다.



관전 포인트는 정청래 대표 측 인사인 문정복·이성윤 후보, 정 대표를 비판하면서 출마한 비당권파 이건태·강득구 의원 중 어느 쪽에서 탈락자가 나올지다.



애초 유동철 부산 수영구 지역위원장도 '찐명'(진짜 이재명) 후보임을 내세워 선거에 나섰으나 중도 사퇴했다.

더불어민주당 정청래 대표가 지난 9일 경남 창원시 의창구 더불어민주당 경남도당에서 열린 '경남 현장 최고위원회의'에서 발언하고 있다. 연합뉴스

민주당의 이번 원내대표 및 최고위원 보선은 정 대표 체제의 재편 측면에서도 관심이다.



당 대표가 지명해 정치적 위상이 다소 떨어지는 지명직 최고위원 2명을 빼고 최고위 구성원 7명 중 4명이 이날 선출되기 때문이다.



선거 결과에 따라 정 대표 체제의 성격도 변화할 전망이다.

