BTS 지민, 동화 속 한 장면인줄…보그 코리아 2월호 화보사진 공개

방탄소년단(BTS) 지민. VOGUE KOREA 공식 인스타그램 계정

그룹 방탄소년단(BTS) 지민이 남다른 분위기의 화보 사진으로 근황을 전했다.

지난 9일 패션 매거진 보그코리아(VOGUE KOREA)는 공식 인스타그램 계정에 "#협찬 #VogueCover #February #Jimin 지금, 지민. 경쾌한 섬세함, 몽환적이고 동화적인, 포근한 아름다움. 지민과 조나단 앤더슨이 공유하는 미학. 그렇게 시작된 <보그>의 서정적 2월"이라는 글과 함께 지민을 모델로 한 화보 사진을 공개했다.

사진 속 지민은 동화 속 주인공처럼 다채로운 컬러의 플라워 패턴수트 셋업과 어린왕자를 연상케하는 울 소재의 망토를 두르고 카메라를 응시하고있다.

또 컬러풀한 패턴의 5부 반바지에 흰 양말·블로퍼 조합으로 소년같은 무드를 보이는가 하면, 박시한 블랙 수트에 파란색 사탕을 들고있는 모습에서는 성인과 소년의 경계를 오가는 듯한 묘한 매력을 드러냈다.

해당 화보는 보그 코리아 2월호 커버 사진으로 유명 패션 사진가 목정욱 작가가 촬영을 맡았다.

목 작가는 인물 고유의 이미지를 잘 살리고 다채로운 색감과 구도를 적극 활용하는 스타일로, 이번 화보에서 지민의 소년같은 이미지와 완벽한 조합을 이뤄냈다.

해당 화보가 공개됨과 동시에 X(구 트위터)에는 '#JIMINxVOGUEKOREA'가 실시간 트렌드에 오르기도 했다.

한편, 방탄소년단은 오는 3월 20일 정규 5집을 들고 완전체로 컴백한다.

