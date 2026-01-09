강기정·김영록, 광주·전남 대통합 합의문 발표…2월 말 특별법 목표

강기정 광주시장과 김영록 전남지사가 광주·전남 대통합을 위한 공동 합의문을 발표하며 행정통합 논의가 급물살을 타고 있다.

강 시장과 김 지사는 9일 오후 광주 서구 김대중컨벤션센터에서 열린 ‘광주·전남 행정통합 시도민 보고회’에서 광주·전남 행정통합 추진을 위한 공동 합의문을 공개했다. 합의문은 이재명 대통령 주재 오찬 간담회 직후 발표됐다.

강기정 광주시장과 김영록 전남지사가 9일 광주 서구 김대중컨벤션센터에서 열린 광주·전남 행정통합 시도민 보고회에서 합의문을 발표한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 연합뉴스

합의문은 모두 6개 항목으로 구성됐다. 핵심 내용은 행정통합 특별법에 과감한 재정 지원과 행정권한 이양을 담고, 광주·전남 27개 시·군·구의 균형 발전을 위해 균형발전기금 설치에 공동 협력한다는 것이다.

광주와 전남 무안에 위치한 기존 청사는 그대로 존치해 ‘통합 광역지방정부’ 청사로 활용하고, 광주 5개 자치구와 전남 22개 시·군 역시 현행 기초자치단체 체제를 유지하기로 했다.

시도민 공감대 확산을 위해 광주·전남 각 의회와 함께 설명회·토론회·간담회를 권역별로 신속히 개최하고, 각계 인사가 참여하는 범시도민 행정통합 추진협의회도 구성한다는 내용이 포함됐다.

특히 통합 광역지방정부의 형태는 ‘특별시’로 하되, 서울특별시에 준하는 지위와 권한을 확보하기 위해 공동 대응하기로 합의했다.

이날 보고회에서는 행정통합 추진 로드맵도 공개됐다. 광주시와 전남도는 두 교육청과 함께 입법안을 마련해 오는 15일 국회에서 국회의원들이 참여하는 간담회를 열 계획이다.

더불어민주당 차원의 행정통합 공청회는 15일 개최될 예정이며, 특례와 관련한 김민석 국무총리의 정부 발표는 15~16일 중 이뤄질 것으로 전망된다.

강 시장은 “행정통합 관련 법안은 16일 제출될 것으로 예상된다”며 “간담회 등을 통해 구체적인 일정이 확정될 것”이라고 말했다. 김 지사도 “재정 특례 마련에 총력을 다하고 있다”며 “2월 말까지는 반드시 ‘광주·전남 행정통합 특별법’이 통과돼야 한다”고 강조했다.

