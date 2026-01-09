[유통소식] 코오롱스포츠, 명동에 글로벌 플래그십 스토어 ‘코오롱스포츠 서울’ 오픈 外

코오롱FnC가 전개하는 아웃도어 브랜드 코오롱스포츠는 서울 명동에 새로운 플래그십 스토어 '코오롱스포츠 서울'(KOLON SPORT SEOUL)을 오픈한다고 9일 밝혔다. 생활문화기업 LF의 헤지스 액세서리 브랜드의 2026년 봄∙여름(SS) 시즌 신제품 '아르코백(ARCO Bag)' 라인이 출시된다. 글로벌 스포츠 브랜드 아디다스는 대표 축구화 라인업인 ‘프레데터’와 ‘F50’의 최신 모델을 공개하고, 전 세계 축구 팬들에게 선택을 묻는 ‘Choose One(당신의 선택은?)’ 캠페인을 전격 런칭한다고 밝혔다. 원료주의 스킨케어 브랜드 스킨1004는 미국 뉴욕 타임스퀘어에서 대규모 센텔라 옥외광고를 진행한다.

◆ 코오롱스포츠, 명동에 글로벌 플래그십 스토어 ‘코오롱스포츠 서울’ 오픈

코오롱인더스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)이 전개하는 아웃도어 브랜드 코오롱스포츠는 서울 명동에 새로운 플래그십 스토어 '코오롱스포츠 서울'(KOLON SPORT SEOUL)을 오픈한다고 9일 밝혔다.

외국인 관광객 국내 유입 비중이 가장 높은 명동 상권을 핵심 거점으로 삼아, 글로벌 브랜드로의 도약을 본격화한다는 계획이다.

코오롱스포츠 서울은 명동 상권 중심부에 위치하며 지상 1, 2층 판매 공간으로 운영된다. 이 매장은 브랜드 체험보다 실질적인 구매 전환을 내세운 세일즈 중심 매장으로, 각 층은 제품 라인의 정체성을 강조한 섹션별로 구성된다.

고객이 라인별 철학과 기능, 디자인을 직관적으로 이해할 수 있도록 한 것이 특징이다. 집기는 고정형 대신 이동형 모듈 형태로 제작해 활용도를 높였고, 외부에서 내부로 이어지는 디스플레이 테이블과 오브제, 디지털 스크린 연출을 통해 시선 흐름과 고객 몰입도를 강화했다. 핵심 매장인 만큼 내·외부 프리미어 고객을 위한 라운지 공간을 마련해 보다 품격 있는 서비스 경험을 제공할 예정이다.

1층에는 산악 활동, 빙벽 등반, 클라이밍 등 혹독한 자연 환경에서의 퍼포먼스를 고려한 ‘히어로’ 라인, 백패킹과 경량 하이킹에 적합한 ‘백패킹’ 라인, 액세서리 제품과 함께 코오롱스포츠 서울 전용 상품이 배치된다. 전용 상품은 매장 오픈을 기념해 한국 고유의 소재와 미감을 현대적으로 재해석한 한정 상품과 스테디셀러 중심의 전략 상품으로 구성됐다. 전통성과 기능성, 브랜드 정체성이 조화를 이루는 라인업으로, 의류·가방·모자 등 총 32개 상품을 선보인다.

2층에는 브랜드 정체성이 집약된 신발 라인을 비롯해 아웃도어의 기능을 일상적 디자인에 접목한 ‘에브리데이’, 낚시 활동에 특화된 ‘웨더몬스터’, 자연 지형에서의 러닝 퍼포먼스를 고려한 ‘트레일 러닝’ 등 다양한 제품군을 만나볼 수 있다.

한편, 코오롱스포츠 서울 오픈을 기념해 1월 9일부터 18일까지 금액대별 사은품 증정 프로모션을 진행한다. 20만 원 이상 구매 시 카라비너, 40만 원 이상 오거나이즈 백, 50만 원 이상 오거나이즈 백과 카라비너, 60만 원 이상 파우치백 세트를 각각 제공한다.

코오롱스포츠 관계자는 “코오롱스포츠 서울은 외국인 관광객이 집중되는 상권의 특성을 반영해, 브랜드와 상품을 보다 직관적으로 경험할 수 있도록 기획한 코오롱스포츠의 대표 공간”이라며 “상품 경쟁력과 세일즈 중심 운영을 통해 해외 고객과의 접점을 단계적으로 넓혀갈 계획”이라고 전했다.

◆ 헤지스 액세서리, 우아한 곡선 실루엣 신상백 ‘아르코백’ 출시

생활문화기업 LF의 헤지스 액세서리 브랜드의 2026년 봄∙여름(SS) 시즌 신제품 '아르코백(ARCO Bag)' 라인이 출시된다. LF는 이를 계기로 디자인 중심의 브랜드 전략을 한층 강화한다고 9일 밝혔다.

아르코백은 아치 형태에서 착안한 이름처럼, 우아한 곡선 실루엣을 핵심 디자인 요소로 한 프리미엄 데일리백 라인이다. 천연 소가죽 소재와 섬세한 수공예 기법을 적용해 고급스러운 감성을 담았다. 과도한 장식과 로고 노출을 최소화하고, 깔끔한 외관과 절제된 구조감을 바탕으로 클래식한 분위기를 강조했다. 토트백과 숄더백으로 구성했으며, 세련된 블랙과 브라운 컬러로 출시된다.

출시 직후부터 반응이 빠르게 이어지고 있다. 유행을 타지 않는 디자인과 높은 완성도가 호평받으며, 12월 초 선출시 2주 만에 2차 리오더에 들어갔다. 리오더 물량은 2월 초 입고 예정으로, 판매 상승세에 탄력을 받을 예정이다. 헤지스 액세서리는 이 같은 인기에 힘입어, 본격적인 봄∙여름 시즌이 도래하는 3월 말에는 아이보리 컬러와 라탄 소재 신규 버전을 새롭게 추가할 계획이다.

헤지스 액세서리는 2026 봄∙여름(SS) 시즌 아르코백을 시작으로 디자인 중심 브랜드 경쟁력을 높인다는 전략이다. 브랜드 로고를 전면에 드러내는 기존 방식보다는 △세련된 실루엣 △탄탄한 구조감 △소재 완성도를 지속적으로 발전시켜 '디자인 지향 브랜드'로의 전환에 속도를 낼 계획이다.

LF 헤지스 액세서리 관계자는 "아르코백은 엣지백의 성공 이후 브랜드가 지향하는 디자인 방향성을 보다 명확히 보여주는 26년 첫 번째 확장 모델"이라며 "로고가 아닌 형태와 구조로 기억되는 액세서리 브랜드로서, 단발성이 아닌 장기적으로 사랑받을 수 있는 시그니처 라인을 지속적으로 선보일 계획"이라고 밝혔다.

◆ 젠틀몬스터, 16일 신규 컬렉션 ‘부케’ 첫 선…티저 영상 본격 공개

글로벌 패션 아이웨어 브랜드 젠틀몬스터(GENTLE MONSTER)가 16일, 새로운 컬렉션 '부케(Bouquet)'를 선보인다고 밝혔다.

젠틀몬스터는 9일 공식 채널을 통해 '2026 부케(Bouquet) 컬렉션'의 출시를 알리는 티저 영상을 공개했다.

약 18초 분량의 짧은 영상에는 한 마리 작은 벌이 등장한다. 러시아의 유명 작곡가 림스키코르사코프의 곡 '왕벌의 비행'에 맞춰 꽃들 사이를 빠르게 비행하던 작은 벌은 형형색색의 비즈 디테일이 돋보이는 아이웨어에 마침내 자리한다. 영상은 '부케 컬렉션'이라는 문구로 끝이 나며 기대감을 자아낸다.

구체적인 내용은 아직 공개되지 않았으나, 꽃과 식물을 특색 있게 풀어낸 세련된 디자인의 컬렉션을 내놓을 것으로 예상된다.

젠틀몬스터 2026 부케(Bouquet) 컬렉션은 오는 16일 공개될 예정이다.

◆ 아디다스, 풋볼의 아이콘 ‘프레데터’와 ‘F50’ 시리즈의 최신작 공개

글로벌 스포츠 브랜드 아디다스가 브랜드의 대표 축구화 라인업인 ‘프레데터’와 ‘F50’의 최신 모델을 공개하고, 전 세계 축구 팬들에게 선택을 묻는 ‘Choose One(당신의 선택은?)’ 캠페인을 전격 런칭한다.

이번 캠페인은 축구계를 장악한 선수들의 라이벌 구도를 통해 프레데터와 F50의 대결구도를 조명한다. 라민 야말은 예측 불가능한 플레이로 F50의 정체성을 보여주며, 주드 벨링엄은 정교한 컨트롤로 경기를 이끄는 플레이를 통해 프레데터를 상징한다. 캠페인 영상 속 두 선수는 각 축구화의 특징을 살린 플레이를 통해 전 세계 축구인들에게 자신의 축구 스타일에 맞는 제품 선택의 기준을 제시한다.

‘프레데터’의 최신작은 압박 상황에서도 안정적인 플레이를 구현하여 경기의 ‘흐름을 지배’하고자 하는 선수들을 위해 설계됐다. 나노스트라이크+(NANOSTRIKE+) 어퍼를 적용해 가벼운 착용감과 함께 안정적인 핏을 제공하며, 설포가 발등 전체를 덮는 폴드오버 형태의 디자인을 통해 정교한 볼 컨트롤을 지원하다. 또한, 스트라이크프레임(STRIKEFRAME) 아웃솔과 경량 플레이트 파워스파인(POWERSPINE)으로 접지력과 안정성을 강화하고, 민첩한 움직임과 정확한 플레이 구현을 돕는다.

프레데터 헤리티지를 현대적으로 해석한 디자인도 돋보인다. 프레데터 시리즈의 시그니처 레드 컬러를 적용해 클래식한 DNA를 강조했으며, 프레데터 프리시전(Predator Precision)의 실루엣을 연상시키는 화이트 컬러 3-스트라이프 디테일을 더했다.

‘F50’는 스피드와 민첩성을 극대화한 디자인과 기술력이 특징이다. 루시드 레몬 컬러의 힐에서 화이트로 이어지는 그라데이션으로 역동성을 시각적으로 표현했다.

여기에, 경량 합성 소재의 파이버터치 어퍼(FIBERTOUCH UPPER)를 적용해 안정적인 착용감을 선사하며, 3D 텍스처 기술인 스프린트웹(SPRINTWEB)이 더해져 정교한 볼 컨트롤이 가능하다. 안정적인 접지력을 제공하는 스프린트프레임 360(SPRINTFRAME 360) 아웃솔과 컴프레션핏 터널 텅(COMPRESSIONFIT TUNNEL TONGUE)은 폭발적인 스피드를 지원한다.

아디다스 풋볼 관계자는 “이번 캠페인은 현대 축구를 정의하는 두 가지 핵심인 스피드와 컨트롤에 주목했다”며, “아디다스는 모든 선수가 자신의 플레이 스타일을 선택하고 표현할 수 있도록 방향성을 제시해 나갈 것”이라고 말했다.

캠페인에 참여한 라민 야말은 “축구는 순간적인 선택과 과감한 도전으로 흐름을 바꾸는 스포츠로 F50은 예측 불가능한 플레이를 시도할 수 있도록 도와준다”고 전했으며, 주드 벨링엄은 “프레데터는 침착하고 정교한 플레이를 구현하는데 적합한 축구화”라고 밝혔다.

◆ 애경산업, ‘사랑과 존경의 연탄 나눔 행사’로 따뜻한 겨울 선물

애경산업은 (사)희망을나누는사람들과 함께 지난 8일 서울시 서대문구에서 ‘사랑과 존경의 연탄 나눔 행사’를 진행했다고 9일 밝혔다.

이번 행사는 애경산업의 기업 이념인 ‘사랑(愛)과 존경(敬)’을 실천하고 지역사회 나눔 문화를 확산하기 위해 마련됐으며 서울시 서대문구 취약계층에 연탄 11,465장을 지원했다.

지원된 연탄은 지난달 24일부터 28일까지 애경산업의 공식 서포터즈 AK Lover 및 공식 SNS 채널에서 일반 소비자를 대상으로 진행한 ‘연탄 기부 이벤트’의 참여 수량인 연탄 2,465장에 애경산업이 9,000장의 연탄을 더했다. 여기에 섬유유연제, 소독티슈 등 생활용품 200박스를 함께 전달해 나눔 활동에 의미를 더했다.

애경산업은 지역사회와 상생하는 나눔 경영의 일환으로 2008년부터 연탄나눔 행사를 지속적으로 이어오고 있으며, 올해로 18회째를 맞았다.

애경산업 관계자는 “경기 침체와 물가 상승으로 취약계층을 위한 온정의 손길이 더욱 절실한 시기”라며 “이번 나눔이 어려운 이웃들이 따뜻한 겨울을 보내는 데 작은 힘이 되기를 바란다”고 말했다.

◆ 국순당, 새해맞이 ‘설맞이 차례주 빚기 교실’ 운영

민족 명절인 설을 앞두고 차례상에 꼭 필요한 차례주를 내가 직접 빚어볼 수 있는 행사가 진행된다.

국순당의 ‘설맞이 차례주 빚기 교실’은 오는 24일 10시부터 약 2시간에 걸쳐 서울 강남구 삼성동에 위치한 국순당 ‘우리술 아름터’에서 진행된다. 교육 내용은 전통 차례주 이야기와 일본식 청주와 우리 고유 청주의 비교 시음, 전통 차례주 빚기 체험 등으로 진행된다. 비교시음은 전통 제법으로 빚은 국순당 차례주 ‘예담’을 시음하며 일본식 청주와 우리 고유 청주의 차이점을 직접 비교할 수 있다.

차례주 빚기에는 조상들이 차례상에 올리던 술인 ‘신도주’ 빚기로 진행된다. 신도주(新稻酒)는 햅쌀로 무리떡(백설기)를 만든 후 누룩을 잘 섞어 빚는 전통 차례주이다. 교육 중에는 1.5리터 이상의 차례주를 직접 빚게 되며 가정으로 가져가서 약 2주간의 발효를 거쳐 설에 조상님 차례상에 올릴 차례주로 사용할 수 있다.

참가자는 30명 선착순 모집한다. 참가비는 설 맞이 차례주 문화를 알리기 위해 정상가보다 낮은 2만 원으로 책정됐으며, 대학생의 경우 1만 원이다. 단체 참가를 희망하는 경우에는 교육일정과 상관없이 협의 후 별도 일정으로 진행할 수 있다. 참가자에게는 전통 차례주 ‘예담’을 선물로 증정한다. 참가신청 및 자세한 내용은 국순당 ‘우리술 아름터’ 홈페이지나 국순당에 문의하면 된다.

우리나라는 각 가정에서 정성스럽게 직접 빚은 술로 차례를 지내는 전통이 있었으나 일제강점기의 주세정책과 1960년대 양곡관리법의 영향으로 대부분 사라졌다. 국순당은 2010년부터 우리술 전문교육 공간인 ‘우리술 아름터’에 ‘우리 술 강좌’를 개설해 막걸리에 대한 이론과 직접 빚어 볼 수 있는 체험 교육 및 명절 차례주 빚기 등 우리술 문화와 제법 등에 대한 이론과 체험교육을 꾸준하게 진행하고 있다.

◆ 하이트진로음료, 석수 무라벨 리뉴얼 출시

하이트진로음료(대표 백승혁)는 먹는샘물 ‘석수’ 무라벨 제품을 리뉴얼해 출시했다고 9일 밝혔다.

이번 석수 무라벨 리뉴얼은 환경부의 먹는샘물 무라벨 의무화 정책에 발맞춰 추진된 것으로, 플라스틱 사용을 줄이고 자원 순환을 강화하기 위한 ESG 실천의 일환이다. 라벨 제거로 플라스틱 사용량을 절감하는 동시에, 소비자가 보다 쉽고 편리하게 분리배출할 수 있어 재활용 효율성을 높였다. 먹는샘물등의 표시기준에 따라, 제품 정보는 QR캡과 병 몸체에 표기해 정보 전달력과 사용 편의성을 함께 고려했다.

하이트진로음료는 지난 2021년에도 무라벨 제품을 선제적으로 선보이며 친환경 패키지 도입에 대한 노하우를 축적해 왔다. 이러한 운영 경험을 바탕으로 무라벨 적용을 체계적으로 확대하고, 지속 가능한 패키지로의 전환 및 ESG 경영을 한층 강화해 나간다는 계획이다.

석수는 1982년 출시 이후 40년 넘게 소비자들과 함께해 온 국내 대표 먹는샘물 브랜드다. 세계 3대 광천수 지역인 충북 청주시 소백산맥 지하 200m의 천연 암반수를 수원으로 사용해 자연 그대로의 깨끗한 물맛을 구연했으며, 엄격한 수질 관리와 체계적인 생산 공정을 통해 안정적인 품질을 오랜 기간 유지하고 있다.

하이트진로음료 관계자는 “석수는 과거 무라벨 제품을 선제적으로 도입하며 친환경 패키지 전환을 발 빠르게 추진해 왔다”며 “앞으로도 환경부 정책에 적극 부응하며 환경 영향을 줄이는 제품과 패키지 혁신을 지속 확대해 나갈 것”이라고 전했다.

◆ 프리메라, 'PDRN-나이아10 세럼 & 겔 마스크' 출시

아모레퍼시픽의 믹솔로지 브랜드 프리메라가 'PDRN-나이아10 토닝 글로우 세럼'과 'PDRN-나이아10 세럼 메가 샷 겔마스크'를 출시한다.

이번 신제품은 초저분자 PDRN과 고함량 나이아신아마이드 10%를 조합해, 잡티는 지워주고 물광은 채워 강력한 광채 효과를 선사한다고 회사 측은 설명했다.

'PDRN-나이아10 세럼'은 PDRN 단독 대비 24% 더 강력한 톤업과 광채의 시너지를 구현한 제품이다.

모공보다 약 1,400배 작은 프리메라만의 초저분자 PDRN을 함유해 피부 속부터 차오르는 듯한 플럼핑 물광 효과를 선사하며, 고함량 나이아신아마이드를 10% 함유해 피부 잡티 흔적을 관리하고 맑고 투명한 피부 톤으로 가꿔준다. 인체적용시험 결과, 2주 사용 후 진한 흔적 잡티가 2.4% 개선되었으며, 피부 투명도와 피부 톤 균일도 개선에 도움을 준다.

신제품 'PDRN-나이아10 세럼 & 겔 마스크'는 12일 네이버 신상위크를 시작으로, 아모레몰과 올리브영 등 주요 온·오프라인 채널을 통해 순차적으로 만나볼 수 있다.

◆ 에이블리, 뷰티 정기 행사 ‘에이블리 뷰티 페스타’로 전격 개편…'라이브 방송 강화'

스타일커머스 플랫폼 에이블리는 기존 뷰티 정기 행사 ‘뷰티 그랜드 세일(이하 뷰그세)’을 ‘에이블리 뷰티 페스타(이하 에뷰페)’로 전격 개편하고, 혜택을 대폭 강화한다고 9일 밝혔다.

뷰그세는 2023년 8월부터 분기별 1회 개최되는 에이블리 뷰티 정기 할인 행사로 탄탄한 브랜드 라인업과 풍성한 할인 혜택 등으로 흥행을 이어오고 있다. 지난해 뷰그세 기간 누적 뷰티 거래액은 전년 동기 대비 25% 성장했으며, 특히 4분기 행사 기간(2025년 11월 17일~12월 3일) 뷰티 거래액은 전년과 비교해 30% 상승했다. 회차를 거듭할수록 셀러 관심도 높아지며 4분기 뷰그세 참여 브랜드 수는 2023년 1회 뷰그세 대비 3배 이상(219%) 큰 폭으로 증가했다.

에이블리는 고객 성원에 힘입어 보다 많은 상품 및 볼거리와 큰 혜택을 제공하고자 이번 개편을 진행했다. 새로운 행사명인 에뷰페는 유저가 축제처럼 즐길 수 있는 뷰티 쇼핑 경험을 선사하겠다는 의미를 담았다. 개편 이후 첫 에뷰페는 오는 12일부터 20일까지 진행된다. 전 회원 대상 무제한 발급 가능한 뷰티 전용 ‘최대 20% 할인 쿠폰’을 제공하며 뷰티 첫 구매 고객에게는 ‘최대 50% 할인 쿠폰’을 증정한다. 매일 오후 12시, ‘최대 30% 할인 쿠폰’을 선착순 지급하는 이벤트를 진행한다.

라이브 방송을 강화한 점도 돋보인다. 이번 에뷰페에서는 뷰티 카테고리 론칭 최초로 한 방송에서 다양한 뷰티 브랜드를 동시 소개하는 ‘연합 라이브 방송’을 선보인다. 12일 오후 8시 ‘어바웃톤’, ‘어뮤즈’, ‘클리오’, ‘투에이엔’ 등 잘파세대 인기 브랜드가 함께 라이브를 진행하며 121만 유튜브 구독자를 보유한 인플루언서 ‘써니’가 출연한다. 20일 방송에서는 11만 구독자를 보유한 뷰티 유튜버 ‘효블리’가 ‘투쿨포스쿨’, ‘아이쁘’, ‘힌스’ 등 뷰티 브랜드 인기 상품을 소개할 예정이다.

단독 선론칭, 신규 입점 브랜드 전용 코너 등을 통해 상품력을 끌어올렸다. 색조 브랜드 ‘릴리바이레드’는 아이섀도, 틴트, 하이라이터까지 신상품 3종을 에이블리에서 선발매하며 스킨케어 유명 브랜드 ‘토리든’은 신상품 ‘다이브인 글로우 오로라 미스트’를 단독으로 공개한다. 이 밖에도 ‘에이오유’, ‘투크’, ‘티르티르’, ‘넘버즈인’ 등 신규 입점 브랜드 상품을 한곳에 모아 조명하는 ‘라이징 브랜드 데이’를 진행하며 다양한 화장품을 한 상자에 담아 할인가에 판매하는 ‘럭키 박스’ 이벤트도 마련했다.

에이블리 뷰티 관계자는 “행사 기간에 맞춰 장바구니에 담아뒀다가 구매하고, 합리적인 쇼핑 경험을 공유하는 등 에이블리 뷰티 정기 행사가 온라인을 대표하는 대규모 세일 행사로 자리 잡았다”라며, “이번 개편으로 새 단장을 마친 에이블리 뷰티 페스타를 통해 앞으로도 취향에 맞는 화장품을 다양하게 구매하실 수 있길 바란다”고 말했다.

◆ 스킨1004, 美 뉴욕 타임스퀘어에 센텔라 옥외광고 진행

원료주의 스킨케어 브랜드 스킨1004는 미국 뉴욕 타임스퀘어에서 대규모 센텔라 옥외광고를 진행한다고 9일 밝혔다.

스킨1004는 오는 18일까지 ‘Centella? You mean SKIN1004.(센텔라? 그러니까 스킨1004.)’를 카피로 한 영상을 중심으로 뉴욕 타임스퀘어와 지하철 주요 노선에서 옥외광고를 전개한다. 해당 영상은 글로벌 베스트셀러인 ‘마다가스카르 센텔라 앰플’을 소재로, 센텔라 원료 대표 브랜드로서의 정체성을 감각적으로 담아냈다.

광고는 타임스퀘어의 대표 랜드마크 중 하나인 ‘투 타임스 스퀘어(Two Times Square)’ 전광판과 교통의 핵심 거점인 펜스테이션 앞 메인 전광판을 통해 상영된다. 이와 함께 지하철 역사 내 200개의 라이브 보드와 열차 내부에서도 송출돼 글로벌 뷰티 시장의 중심지에서 브랜드 노출을 확대할 예정이다.

스킨1004는 앞서 지난해 연말 브루클린 옥외광고와 맨해튼 샘플링 트럭 이벤트를 진행하며 현지 소비자 접점을 지속적으로 확대해왔다. 이러한 오프라인 마케팅을 바탕으로 이번 타임스퀘어 옥외광고를 추가 전개하며 브랜드 인지도 제고와 미국 시장 공략에 속도를 낸다. 올 1분기에는 뉴욕 소호 거리에 플래그십 스토어를 론칭해 온라인과 오프라인을 아우르는 브랜드 경험 구축에 나선다.

이를 통해 글로벌 뷰티 산업의 트렌드 허브로 평가받는 미국 시장에서 인지도와 유통 채널을 확대하며 성장 동력을 지속 강화해 나갈 방침이다.

곽인승 크레이버 CBO 겸 스킨1004 브랜드 부문 대표는 “이번 옥외광고를 통해 글로벌 소비자들에게 센텔라 대표 브랜드로서의 존재감을 각인시키고자 한다”며 “오는 1분기 뉴욕 플래그십 스토어를 성공적으로 론칭해 미국 시장 내 영향력을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

◆ 파마리서치, 이주빈과 함께한 ‘리쥬비넥스크림’ 광고 조회수 1800만회 돌파

파마리서치는 모델 이주빈과 함께 선보인 국내 최초 PDRN 피부외용제 ‘리쥬비넥스크림’ 광고 영상이 공개 한 달 만에 누적 조회 수 1800만 회를 넘어섰다.

이번 광고는 ‘피부재생, 영양이 필요할 때’ 라는 메시지를 중심으로, 리쥬비넥스크림이 상처 회복을 돕고 피부에 영양을 공급하는 과정을 직관적으로 담아낸 것이 특징이다. 지난달 TV, 유튜브, OTT 플랫폼 등 다양한 채널을 통해 공개됐으며, 9일 기준 누적 조회 수는 약 1,807만 회를 기록하며 높은 화제성을 이어가고 있다.

브랜드 모델 이주빈은 자연스럽고 건강한 이미지로 대중의 사랑을 받고 있으며, 현재 출연 중인 tvN 드라마 ‘스프링 피버’의 흥행과 맞물려 광고에 대한 관심도 빠르게 확산되고 있다. 실제로 광고 공개 이후 리쥬비넥스크림 관련 온라인 언급량이 550% 이상 증가했으며, 브랜드 검색량 또한 400% 이상 상승하는 등 소비자 관심이 뚜렷하게 확대되고 있다.

리쥬비넥스크림은 국내 최초로 PDRN 성분을 적용한 피부 외용제로, 파마리서치의 독자 기술인 DOT®PDRN을 통해 피부 및 결합조직에 유효 성분을 공급한다. 식품의약품안전처로부터 효능·효과를 인정받은 일반의약품으로 약국에서 구매할 수 있으며, 국내 소비자들 사이에서는 ‘약국 대란템’으로 입소문을 탔다.

파마리서치 관계자는 “겨울철 피부 시술과 사후 케어에 대한 수요가 늘어나면서, 피부 속 영양을 공급해주는 리쥬비넥스크림에 대한 관심도 함께 높아졌다”며 “광고 공개 이후 온라인 관심과 검색량이 빠르게 확대되고 있고 실제로도 본격적인 마케팅 활동을 전개한 하반기 매출이 상반기 대비 약 240% 성장했다. 앞으로도 소비자에게 더 친근하게 다가갈 수 있는 브랜드 마케팅을 강화할 것”이라고 말했다.

◆ 아식스, 글로벌 캠페인 ‘Move Your Body, Move Your Mind’ 전개

글로벌 스포츠 브랜드 아식스는 움직임의 가치를 전하는 브랜드 철학을 바탕으로 글로벌 캠페인 ‘Move Your Body, Move Your Mind’와 브랜드를 대표하는 러닝화 젤-님버스™(GEL-NIMBUS™) 28을 새롭게 선보인다.

아식스가 새롭게 공개한 글로벌 브랜드 캠페인 ‘Move Your Body, Move Your Mind’는 The Beach Boys의 명곡 ‘Good Vibrations’를 새롭게 재해석해 활용했으며, 신체와 정신의 웰빙을 위한 움직임의 가치를 강조한다.

이번 캠페인은 러닝과 테니스를 중심으로 한 영상 콘텐츠를 통해, 달리기와 경기 경험이 기분을 긍정적으로 전환하고 일상의 시선을 변화시키는 순간을 조명한다. 글로벌 시장에서 디지털, 소셜 미디어, 방송, 리테일 채널 전반에 걸쳐 전개되며, 움직임이 주는 긍정적인 힘을 직접 경험할 수 있도록 커뮤니티 기반 프로그램도 함께 운영될 예정이다.

젤-님버스™ 시리즈는 몸과 마음 모두에 긍정적인 러닝 경험을 제공해온 제품이다. 새로운 버전은 이전 모델 대비 20g 이상 경량화되었으며, 특유의 부드럽고 풍부한 쿠셔닝은 그대로 유지하면서 더욱 정제된 러닝 경험을 제공한다.

젤-님버스™ 28은 FF 블라스트™ 플러스(FF BLAST™ PLUS) 쿠셔닝은 구름처럼 부드러운 착지감과 매끄러운 주행감을 구현한다.

퓨어젤™(PureGEL™) 기술은 아식스의 독보적인 젤™(GEL™) 쿠셔닝을 한층 가볍고 정교한 형태로 발전시킨 기술로, 뒤꿈치 하단에서 안정적인 충격 흡수력을 제공한다.

또한, 아웃솔 구조, 어퍼 소재, 힐 디자인 등 전반에 걸친 설계 개선을 통해 무게를 효과적으로 줄인 것은 물론, 시그니처 한 풍부한 쿠셔닝은 그대로 유지하면서도 한층 가벼운 착화감과 러닝 퍼포먼스를 제공한다.

하이브리드 아식스그립™(HYBRID ASICSGRIP™) 아웃솔은 필요한 영역에서 견고한 접지력을 유지하면서도 한층 정제된 형태로 업그레이드됐으며, 업데이트된 아일릿 루프 디자인을 적용한 엔지니어드 니트 어퍼는 우수한 통기성을 유지하면서 더 가볍고 부드러운 착화감을 제공한다. 이를 통해 세련되고 현대적인 디자인을 완성한다.

◆ 깨끗한나라 포포몽 매출 전년比 256% 늘어…“반려인 입소문 제대로 탔다”

깨끗한나라의 반려동물 전문 브랜드 '포포몽'은 2025년 매출이 전년 대비 295% 신장했다. 이번 성과는 고객 니즈를 반영한 제품 운영과 유통 채널 확대, 신제품 출시가 이어지며 포포몽의 지속적인 성장 흐름을 입증했다고 회사측은 밝혔다.

포포몽은 오프라인과 온라인을 아우르는 유통 전략을 바탕으로 주요 제품군의 판매 성과를 확대했다. 기존 운영 품목의 안정적인 판매 흐름을 유지하면서 일부 오프라인 채널을 중심으로 신규 제품 운영을 강화했다. 특히 다이소에 총 6종의 신제품을 추가 입점시키면서 매출이 급등했다.

온라인 채널에서도 주력 제품군을 중심으로 판매가 확대됐다. 포포몽은 자사몰 '깨끗한나라몰'을 비롯해 쿠팡, 포포몽 네이버 브랜드스토어 등 주요 온라인 채널에서 고객 접점을 넓히며 유통 기반을 강화했다.

제품별로 살펴보면 △포포몽 발도장 제로 배변패드(표준형·대형) △포포몽 냄새잡는 대나무 배변패드(표준형·대형) 등 배변패드는 온·오프라인 유통 채널 전반에서 전년 대비 218%의 매출 성장을 기록했다. 또한 △포포몽 산책후엔 발티슈 △포포몽 도톰한 에센셜케어 펫티슈 등 펫티슈 제품군도 228% 성장했다.

제품 포트폴리오 강화 역시 포포몽의 성장에 힘을 보탰다. 지난해에만 총 26종의 신규 제품을 선보이며 제품 라인업을 폭넓게 구축했다.

깨끗한나라 관계자는 "포포몽은 반려동물의 안전성과 반려인의 사용 편의성을 함께 고려한 제품 개발로 고객 니즈를 충실히 반영해 왔다"며 "주력 제품군의 안정적인 성과를 바탕으로 신제품과 라인업을 지속적으로 선보이고 차별화된 제품 경쟁력으로 반려동물 가족의 일상에 가치를 더해 나가겠다"고 밝혔다.

◆ 한국P&G 팸퍼스, 프리미엄 기저귀 ‘2026 터치 오브 네이처 팬티’ 출시

한국P&G의 기저귀 브랜드 팸퍼스가 연약한 아기 피부 보호를 위한 프리미엄 기저귀 ‘터치 오브 네이처 팬티’를 2026년형으로 업그레이드해 출시했다.

‘터치 오브 네이처 팬티’는 팸퍼스의 프리미엄 기저귀 라인으로, 하루 종일 기저귀를 착용하는 아기 피부를 고려한 부드러운 소재와 편안한 착용감, 우수한 흡수력으로 많은 부모들의 신뢰를 받아온 제품이다.

이번에 선보이는 2026년형 신제품은 아이 피부 보호에 대한 소비자들의 니즈를 반영해 한층 업그레이드됐다. 100% 오가닉 순면의 순수함을 담아 24시간 기저귀를 착용하는 아이 피부를 자극 요인으로부터 보호해 안심하고 사용할 수 있다. 안감에는 알로에&시어버터가 더해진 로션을 함유해 아이 피부를 더욱 부드럽게 감싸준다. 또한, 팸퍼스만의 얇지만 우수한 흡수력을 적용하여 기저귀 속 축축함으로 인한 피부 자극 걱정까지 덜 수 있다.

한국P&G 팸퍼스 관계자는 “2026년형 ‘터치 오브 네이처 팬티’는 24시간 기저귀를 착용하는 아이 피부 보호를 위해 피부에 직접 닿는 소재부터 흡수력까지 꼼꼼히 고려해 설계된 제품”이라며, “앞으로도 오랜 연구개발을 통해 축적한 팸퍼스만의 기술력과 우수한 품질을 기반으로, 아이와 부모가 안심하고 사용할 수 있는 제품을 선보이도록 노력하겠다”고 전했다.

◆ K-뷰티 크리에이터 ‘레오제이’ 뉴욕 무대서 매력 재조명

글로벌 뷰티테일 기업 레페리 소속 K뷰티 크리에이터 레오제이가 tvN 프로그램 ‘퍼펙트 글로우’에서 K뷰티의 매력을 글로벌 무대에 보여줬다.

퍼펙트 글로우는 최초의 글로벌 뷰티 리얼리티 예능 방송 프로그램으로, 라미란, 박민영, 주종혁, 차홍, 레오제이, 포니가 미국 뉴욕에서 K뷰티 서비스를 제공하는 모습을 담아냈다. 영상 누적 조회 수는 3억5000만뷰를 넘기기도 했다.

'퍼펙트 글로우'는 해외 곳곳에 스며든 K-컬쳐의 온도를 자연스레 비춰주는 '문화의 거울'로서, 평소 한류 분위기를 체감하기 어려운 국내 시청자들에게는 색다른 재미를 선사하고, 글로벌 시청자들에게는 다양한 K-컬쳐를 소개하는 쇼케이스로서의 역할을 톡톡히 해냈다.

인플루언서 사이에서 유행하고 있는 ‘코리아 글로우 업(한국에 거주하거나 여행하면 예뻐진다는 의미)’을 소재로 뉴욕에 한국식 뷰티숍 ‘단장’을 열어 9일 동안 약 40명의 손님을 맞았다.

특히, 레오제이는 '한국 뷰티 업계 탑'이라는 수식어에 걸맞게 글로벌 무대에서 믿고 보는 K-황금손의 마법을 선보였다. 레오레이를 포함해 K뷰티 전문가들이 가르쳐주는 다양한 뷰티 팁은 세계 팬들에게 ‘뷰티 바이블' 역할을 톡톡히 했다.

◆ “익숙하지만 설레는 공간”…이케아 코리아, ‘헤이(Hej) 우리집’ 글로벌 캠페인 전개

이케아 코리아가 ‘헤이(Hej) 우리집’ 글로벌 캠페인을 전개하며, 집이 지닌 정서적 의미와 일상 속 가치를 다시 한번 조명한다고 9일 밝혔다.

이케아 코리아는 집을 하루의 끝에 가장 나다운 모습으로 돌아올 수 있는 장소로 바라본다. 각자의 생활 방식과 감정이 자연스럽게 머무는 집이야말로 다시 돌아가고 싶어지는 공간이라는 관점이다.

이러한 생각에서 출발한 이번 캠페인은 ‘익숙하지만 여전히 설레는 곳, 헤이(Hej) 우리집’이라는 메시지를 통해 따뜻함과 연결, 기대와 편안함이 어우러진 집의 순간에 주목한다.

이번 캠페인은 한국 사회의 생활 환경과도 맞닿아 있다. 특히 한국 사회는 학업, 업무 등으로 일상 대부분을 집 밖에서 보내는 경우가 많다. 이 같은 환경 속에서 집은 하루를 마친 뒤 휴식과 회복이 이루어지는 공간이자, 가장 솔직한 모습으로 자신을 마주하는 장소로 기능한다. 익숙하지만 늘 반갑게 맞아주는 집의 존재감이 더욱 커지는 이유다.

이케아 코리아는 이러한 공감대를 바탕으로 캠페인 메시지를 담은 영상을 이케아 코리아 공식 인스타그램 및 온라인 몰을 통해 공개할 예정이다. 이와 함께 고객 참여형 프로그램도 마련한다. 고객 참여 프로그램은 1월 9일부터 31일까지 진행되며, 참여자 중 8명을 선정해 50만원 상당의 서비스를 제공한다. 자세한 참여 방법과 캠페인 관련 내용은 이케아 공식 온라인 몰에서 확인할 수 있다.

이케아 코리아 관계자는 “집은 하루를 마치고 가장 편안한 모습으로 돌아올 수 있는 곳이자, 익숙하지만 늘 반가운 공간”이라며 “앞으로도 이케아는 고객의 집에서의 생활을 반영한 제품과 서비스를 통해 집에서 보내는 시간이 더 소중하게 느껴질 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

