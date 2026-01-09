LG전자, 9년 만에 분기 적자…지난해 매출은 89조원, 역대 최대

LG전자가 TV 사업 수요 부진 등으로 9년 만에 분기 영업적자를 기록했다.

LG전자는 연결 기준 지난해 4분기 영업손실이 1094억원으로 전년 동기(영업이익 1354억원)와 비교해 적자 전환했다고 9일 공시했다. LG전자가 적자로 전환한 건 2016년 4분기(352억원 영업손실) 이후 9년 만이다. 지난해 4분기 매출은 23조8538억원으로 집계됐다.

다만, 연간 기준으로는 역대 최대 매출 기록을 갈아치웠다. LG전자의 지난해 연결기준 누적 매출액은 89조2025억원으로, 전년 대비 1.7% 늘었다. 영업이익은 전년보다 27.5% 감소한 2조4780억원으로 잠정 집계됐다.

디스플레이 제품의 수요 회복 지연과 시장 내 경쟁 심화로 인한 마케팅 비용 투입 증가가 수익성에 영향을 줬다.

하반기 들어서는 인력구조 순환 차원의 희망퇴직으로 인한 비용이 포함됐다. LG전자 측은 중장기 관점에서 고정비 부담을 완화하는 요인으로 작용할 것이라고 설명했다. 증권업계에서는 희망퇴직 관련 비용이 약 3000억원에 달할 것으로 보고 있다.

LG전자 관계자는 “미국발 관세 부담은 올해도 지속될 전망이나, 생산지 운영 효율화 및 오퍼레이션 개선 등의 노력으로 지난해 관세 부담분을 상당 부분 만회했다”며 “올해도 수익성에 미치는 영향을 최소화해 나갈 계획”이라고 말했다.

LG전자는 양질의 콘텐츠 확보를 지속하며 플랫폼 사업을 더욱 강화하고 라이프스타일 TV 라인업을 확대한다는 방침이다. 성장 시장인 글로벌 사우스 지역을 중심으로 신규 수요 발굴 노력도 지속한다.

LG에너지솔루션도 지난해 4분기 전기차(EV) 캐즘(일시적 성장 둔화) 등의 영향으로 1년 만에 다시 적자로 돌아섰다.

LG에너지솔루션은 연결 기준으로 지난해 4분기 1220억원의 영업손실을 기록했다고 공시했다. 지난해 동기(영업손실 2255억원)와 비교하면 적자 폭은 줄었지만, 전 분기(영업이익 6013억원) 대비 적자로 돌아섰다. 2024년 4분기 이후 1년 만의 적자 전환이다. 이 중 미국 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 첨단제조생산세액공제(AMPC) 금액은 3328억원으로, 이를 제외한 4분기 영업손실은 4548억원이다.

4분기 매출은 전년 동기 대비 4.8% 감소한 6조1415억원으로 집계됐다. 전 분기 대비로는 7.7% 증가했다. 지난해 연간 기준 영업이익은 전년(5754억원) 대비 133.9% 증가한 1조3461억원을 기록했다. 연간 매출은 전년(25조6196억원) 대비 7.6% 감소한 23조6718억원으로 집계됐다.

지난해 4분기 매출은 미국 전기차 구매 보조금 종료로 EV향 파우치 물량이 감소 영향을 받았다. 그러나 북미 ESS 생산 확대에 따른 매출 성장, 원통형 EV 고객사의 하반기 출시 신규 모델향 공급 확대 등으로 전 분기에 비해선 증가한 것으로 분석된다.

올해도 북미 시장 상황과 친환경 정책 변화에 따른 완성차 업체들의 전동화 전략 조정 등에 따라 전기차 수요 둔화는 불가피할 것으로 보인다. LG에너지솔루션은 북미 현지 생산 역량을 활용해 가파른 성장이 기대되는 ESS에대응한다는 방침이다.

