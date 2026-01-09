낙동아트센터 개관 공연에 낙동강 유역 예술가 대거 참여

부산시는 10일 오후 5시부터 서부산 최초의 클래식 전용 공연장인 ‘낙동아트센터’ 개관 공연을 개최한다고 9일 밝혔다.

낙동아트센터는 지하 1층, 지상 3층 규모로 서부산권 첫 클래식 전용 공연장인 ‘콘서트홀(987석)’과 다목적 공연장인 ‘앙상블극장(292석)’으로 조성됐다. 개관 전부터 클래식 협연과 오페라, 합창, 실내악, 성악 등 다양한 장르의 시험 공연이 연이어 매진되는 등 시민들의 뜨거운 관심을 받았다.

낙동아트센터 개관 페스티벌 포스터. 부산시 제공

개관 공연은 시민들과 예술인들의 축하 메시지영상을 시작으로, 지역예술가들이 참여해 1부 창작교향곡과 2부 말러 8번 교향곡 공연 순으로 진행된다. 또 지역 작곡가의 낙동강 역사와 생명을 주제로 한 창작 교향곡 ‘낙동강 팡파레’가 초연되고, 비수도권 최초로 연주되는 말러 교향곡 8번은 지역 연주자들로 구성된 ‘낙동아트센터 페스티벌 오케스트라(NAFO)’와 낙동강 유역 예술가 330여명이 참여해 무대를 완성한다.

이날 개관 공연을 시작으로 3월 5일까지 진행되는 개관페스티벌은 자체 제작 공연과 내한 공연까지 다양한 공연이 펼쳐진다. 기획부터 제작과 무대 기술, 출연진 구성까지 기관 내부 역량으로 완성하는 자체 제작 오페라 ‘아이다’를 비롯해 독일 쾰른(WDR)방송 오케스트라와 세계적인 아카펠라 그룹 킹스싱어즈 등 총 20개 작품, 27회 공연이 진행된다.

이 밖에 △부산지역 예술전공 고등학생·대학생과 낙동아트센터 페스티벌 오케스트라 협연 ‘미래세대 클래식 협연 콘서트’ △부산심포니오케스트라의 ‘낙동이 여는 클래식 신세계’ △부산지역 정상급 피아니스트들의 연주 ‘낙동의 바람 피아노를 노래하다’ 등 지역예술인이 주체가 되는 프로그램 진행으로 지역 예술생태계 활성화에 기여할 것으로 기대를 모은다.

박형준 시장은 “낙동아트센터는 서부산 최초의 클래식 전용 콘서트홀이라는 상징성을 넘어 지역 예술인들과 지역민들에게 각각 성장의 기회와 수준 높은 삶의 여유를 드리는 소중한 결실”이라고 강조했다. 그러면서 “이 공간이 청년 예술가들의 꿈을 키우고 시민 일상에 감동을 더하는 문화 생태계의 중심이자 낙동강변의 새로운 랜드마크가 되도록 정성을 다하겠다”고 덧붙였다.

한편 낙동아트센터는 당초 개관공연을 무료로 진행하기로 했다가, 갑자기 유로로 전환하는 등 갈팡질팡하는 모습을 보여 시민들의 빈축을 사고 있다.

