부산시, ‘CES 2026’ 참가기업과 글로벌 투자사 연결

부산시는 7일(현지시각) 미국 라스베이거스에서 ‘글로벌 비즈니스 네트워킹 데이’ 행사를 개최하고, 부산 기업과 글로벌 투자사·바이어 간 교류의 장을 진행했다고 밝혔다.

부산시가 7일 미국 라스베이거스에서 개최한 ‘글로벌 비즈니스 네트워킹 데이’ 행사에 참석한 부산 기업과 글로벌 투자사·바이어들이 교류를 펼치고 있다. 부산시 제공

이번 행사는 CES 2026에 참가한 ‘팀 부산 2기’ 기업과 현지 글로벌 투자사(VC), 바이어 등 150여 명이 참석해 자유로운 네트워킹 형식으로 진행됐다.

기업들은 자사의 핵심 기술력과 비즈니스 비전을 직접 소개하고, 투자 유치 및 글로벌 파트너십 구축 가능성을 심도 있게 논의했다. 이번 행사에 참가한 한 부산 기업 대표는 “이번 네트워킹 데이는 현지의 생생한 비즈니스 환경 속에서 글로벌 투자사들과 직접 교류하며 기업 기술 경쟁력과 성장 비전을 효과적으로 전달할 수 있었던 뜻깊은 자리였다”고 말했다.

박형준 시장은 “부산의 혁신기업들이 세계 시장에서 경쟁력을 갖추고 성장할 수 있도록 글로벌 네트워킹 확대와 투자 연계를 위한 지원을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.

