장동혁, 오늘 용인 SK하이닉스行…'반도체 새만금 이전론' 맞불

(서울=뉴스1) 신웅수 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 8일 서울 여의도 국회에서 열린 통일위원회 1차 전체회의에서 발언하고 있다. 2026.1.8/뉴스1

국민의힘 장동혁 대표는 9일 오전 경기도 용인 SK하이닉스 공사 현장을 방문해 반도체 클러스터 현황을 점검한다.



장 대표는 이날 반도체 산업 종사자들과 만나 여권 일각에서 제기되는 '반도체 클러스터 이전론'에 대한 의견을 청취하고 문제점을 살필 예정이다.



삼성전자 임원 출신의 양향자 최고위원은 전날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "반도체 산업은 지역 발전보다 국가적 전략으로 봐야 한다"며 "용인 클러스터를 지금 흔드는 것은 골든타임을 허비하고, 투자금을 버리고, 대한민국 반도체 패권도 포기하는 것"이라고 규탄했다.



김재원 최고위원 역시 최고위원회의에서 반도체 클러스터 이전론을 주장하는 여권 인사들에 대해 "이들이야말로 반도체 내란 세력"이라며 "반도체 전쟁이 뭔지도 모르고 오로지 정치 논리로 대한민국을 망하게 하려는 바로 내란 세력"이라고 비판했다.



앞서 김성환 기후에너지환경부 장관은 용인 반도체 클러스터의 전력 수요와 관련해 "전기가 생산되는 곳으로 기업이 가야 한다"는 취지의 발언을 하면서 해당 프로젝트의 지역 이전론에 불이 붙었다.



더불어민주당 안호영 의원은 용인 클러스터의 새만금 이전론을 제기했고, 호남 지역 정치권과 시민단체들도 새만금 등 지역 RE100 산단과 연계해 용인 클러스터를 분산해야 한다고 주장했다.

