화성종합체육관 주차장을 마비시키는 인쿠시의 인기…정관장 고희진 감독 “오늘도 인쿠시는 선발…공격력 향상이 눈에 보인다” [화성 현장 프리뷰]

[화성=남정훈 기자]IBK기업은행과 정관장의 2025~2026 V리그 여자부 4라운드 맞대결이 펼쳐진 8일 화성종합체육관. 평소 화성 경기 땐 주차 공간을 찾기는 어렵지 않았지만, 이날은 주차 공간을 찾기 힘들 정도로 차들이 빼곡히 들어찼다. 예전과 다른 건 딱 하나. 정관장의 인쿠시(몽골) 존재다. MBC 예능 ‘신인 감독 김연경’에서 성장 캐릭터로 사랑받은 인쿠시는 위파위(태국)를 대체할 정관장의 아시아쿼터 외국인 선수로 V리그 진출의 꿈을 이뤘고, 프로 무대에서 나날이 성장하는 캐릭터로 팬들의 사랑을 받고 있다.

지난달 19일 GS칼텍스전을 통해 데뷔전을 치른 인쿠시는 시작부터 스타팅 멤버로 기용되고 있다. 이날도 고희진 감독은 인쿠시를 선발로 넣겠다고 천명했다. 그는 “인쿠시의 최근 경기력이 괜찮다. 공격력 좋고, V리그 무대에 적응해가는 느낌이 든다. 득점하는 방법을 체득했다고 할까. 그런 모습이 보인다”면서 “아웃사이드 히터 대각에는 (박)혜민이가 나간다. 이제는 올스타 선수 아닌가”라며 웃었다.

고희진 감독은 인쿠시 영입 후 이선우-인쿠시로 이어지는 공격력을 극대화하는 아웃사이드 히터 조합을 먼저 선보였으나 리시브 불안감이 커지자 최근 들어 기본기와 리시브가 좋은 박혜민을 이선우 대신 스타팅으로 뛰게 하고 있다. 고 감독은 “(박)혜민이나 리베로 (노)란이가 부담이 되더라도 인쿠시의 리시브를 커버해줘야 한다. 저희 팀은 선수들의 장점을 모아서 풀어나가야 한다. 두 선수가 리시브 커버를 잘 해주길 기대한다”라고 답했다.

고 감독이 바라보는 인쿠시의 성장 속도는 어떨까. 그는 “딱히 설정해놓은 건 없지만, 공격적인 부분은 시간이 갈수록 달라지는 게 보인다. 전체적인 평가는 시즌이 다 끝나고 받아야한다”면서 “유연하고 점프 좋고, 힘도 좋다. 기존 아마추어에서 하던 훈련과 프로 훈련은 다를 것이다. 하면서 많이 느끼고 있는 것 같다. 야간에도 리시브 훈련을 참여하고 있다. 향상하겠다는 마음가짐이 좋다”라고 치켜세웠다. 이어 “아시아쿼터 신분으로 와있지만, 2005년생이라 우리 팀의 곽선옥이나 최서현 같은 3년차 선수들과 친구 사이다. 신분은 다르지만, 그저 어린 선수로 보고 있다. 언젠가 한국으로 귀화해서 드래프트에 나올 것이라 본다. 예쁘게 봐달라”라고 덧붙였다.

이날 선발 세터로는 3년차 최서현이 나선다. 기존 주전 세터인 염혜선이 부상에서 복귀했지만, 아직 컨디션이 100%로 돌아오지 않았기 때문이다. 생각보다 염혜선의 부상 회복 속도가 느린 것에 대해 고 감독은 “날씨 영향도 있는 것 같다. 지난 시즌을 마치고 양쪽 무릎에 수술을 한 번씩 했기 때문에 밸런스나 이런 부분이 돌아오기 어렵다. 자칫 또 다시 부상당하면 큰일이라 항상 대화하며 체크하고 있다”라고 설명했다.

