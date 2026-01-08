한전기술, 인권경영시스템 인증 취득

한국전력기술은 중소벤처기업부 산하 종합인증평가기관인 중소벤처기업인증원으로부터 ‘인권경영시스템(HRMS) 인증’을 취득했다고 8일 밝혔다.

HRMS 인증은 유엔(UN) 국제인권선언과 국가인권위원회 인권경영 가이드라인 등 국제적 인권경영 기준을 바탕으로, 기관의 인권경영 체계 구축 수준과 인권리스크 관리 및 개선 활동 전반을 종합적으로 평가해 인증을 부여하는 제도다.

중소벤처기업인증원으로부터 인권경영시스템 인증을 취득한 한국전력기술의 김태균 사장(오른쪽)이 엄진엽 중소벤처기업인증원 원장과 기념사진을 찍고 있다. 한전기술 제공

한전기술은 인권경영 체계 강화를 위해 △인권 전담조직 운영 △내부 인권 규정 및 매뉴얼 정비 △부서(사업) 단위별 인권리스크 점검 및 개선 활동 △임직원 대상 인권교육 확대 등을 지속적으로 추진해 왔다.

특히 노사가 함께 실천하는 인권경영 활동과 현장 중심 소통을 통해 임직원은 물론, 협력사와 지역사회 등 이해관계자의 인권 보호와 권익 증진에 힘써 온 점을 높이 평가 받았다.

김태균 사장은 “이번 인증은 임직원과 협력사, 지역사회 등 이해관계자의 인권을 존중하기 위해 노력해 온 성과”라며 “앞으로도 신뢰받는 공공기관으로서 인권 존중 경영을 지속적으로 고도화하고 사회적 책임을 충실히 이행해 나가겠다”고 말했다.

