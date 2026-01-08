“정치적 책임도 판단”… 野 ‘당게’ 갈등 전면에

윤민우 국민의힘 신임 중앙윤리위원장이 8일 “법적 책임뿐만 아니라 윤리적·정치적 책임에 대해서도 판단할 것”이라고 밝히면서 한동훈 전 대표 가족이 연루된 이른바 ‘당원 게시판(당게) 사건’을 둘러싼 당내 갈등이 전면화될 가능성이 커지고 있다. 김건희 옹호 글 게시와 방첩사령부 근무 이력 등을 둘러싼 윤 위원장 자격 논란이 이어지는 가운데, 친한(친한동훈)계는 “당하고만 있지 않을 것”이라며 강경 대응을 예고했다.



윤 위원장은 이날 최고위원회의 임명 직후 입장문을 통해 “윤리적 책임으로부터 파생되는 직업 윤리로서의 정치적 책임에 대해서도 판단할 것”이라며 “정당의 구성원은 직책, 직분, 직위에 따라 요구되는 책임이 따른다”고 강조했다. 이를 두고 당 안팎에서는 한 전 대표에 대한 사실상 징계 방침을 시사한 것이라는 해석이 나온다.

국민의힘 장동혁 대표가 8일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 더불어민주당의 공천헌금 의혹을 겨냥해 “정청래 대표, 김병기 전 원내대표, 김현지 청와대 제1부속실장까지 권력 실세들이 촘촘하게 얽힌 사건”이라며 특검 수용을 촉구하고 있다. 왼쪽부터 신동욱 최고위원, 장 대표, 김민수 최고위원. 허정호 선임기자

윤 위원장 임명으로 당게 사건 징계 심의가 본격화하자 한 전 대표와 친한계의 반발은 거세지고 있다. 한 전 대표는 이날 SBS라디오에서 “(당무감사위 측은) 제 가족이 쓰지 않은 글 수백 개를 제 가족이 쓴 것처럼 이름을 바꿔치기해 발표했다”며 “당 차원에서 왜 조작 감사를 했는지 설명하고 국민께 사과하고 책임을 물어야 할 때”라고 했다. 친한계인 정성국 의원은 전날 MBC라디오에서 당게 사건과 관련해 “만약 극단적인 결정을 한다면 당하고만 있을 수는 없지 않나”라며 “강하게 반발할 수밖에 없다”고 말했다.



윤리위는 9일 회의를 열고 한 전 대표와 김종혁 전 최고위원에 대한 징계 여부와 수위를 논의할 예정이다.



한편, 장동혁 대표는 정책위의장에 3선의 정점식 의원을 내정하는 등 지도부 쇄신 인사를 실시했다. 지명직 최고위원으로 호남 출신 수도권 원외 인사인 조광한 전 남양주 시장을, 당 대표 특보단장에는 초선 김대식 의원을 각각 임명했다. 정무실장에는 언론인 출신의 김장겸 의원이 낙점됐다. 전날 ‘잘못된 과거와의 결별’을 담은 당 쇄신안 발표 후 첫 인선이지만, 중도층이나 외연 확장보다 자강과 안정에 방점을 맞춘 인사라는 평가가 나온다.

