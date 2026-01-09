소상공인 ‘쿠팡 피해’ 조사 돌입

중소벤처기업부는 쿠팡 개인정보 유출 사태로 인한 입점업체 피해를 파악하기 위해 소상공인연합회 홈페이지에 ‘쿠팡 사태 소상공인 피해 신고센터’를 열었다고 8일 밝혔다. 중기부와 소상공인연합회는 소비자 사이에서 ‘탈팡’(쿠팡 탈퇴) 움직임이 확산하면서, 쿠팡 입점 소상공인의 매출 감소가 우려되자 피해 신고센터를 운영하기로 했다.

서울 시내 한 주차장에 쿠팡 배달 차량이 주차돼 있다. 연합뉴스

이번 쿠팡 사태로 직·간접적인 피해를 본 소상공인은 신고센터에 글을 남기면 된다. 송치영 소상공인연합회장은 “쿠팡 사태가 벌어진 지 두 달째로 접어들고 있는데도 누구 하나 책임지는 사람이 없어 쿠팡 입점 소상공인들의 고통은 극에 달한 상황”이라며 “소상공인 대표단체가 나서 쿠팡 입점 소상공인들의 피해 사례를 받아 중기부에 전달하겠다”고 밝혔다.

중기부와 연합회는 피해 신고센터로 들어온 사례를 ‘쿠팡 사태 범정부 태스크포스(TF)’에 공유해 정부 차원의 대응 방안을 강구할 예정이다. 이와 별개로 중기부와 연합회는 연합회 회원사와 지역연합회 등을 통해 쿠팡 사태 관련 피해 조사를 진행하기로 했다.

한편 서울경찰청 쿠팡 전담 TF는 해롤드 로저스 쿠팡 대표에 피고발인 신분으로 출석을 요구했다. 구체적인 조사 날짜는 조율 중이다.

