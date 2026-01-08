국내 스포츠산업 매출 5년째 ‘성장세’

국내 스포츠산업이 고속 성장세를 이어가고 있다. 2024년 스포츠산업 매출액은 전년보다 3조7000억원 정도 늘어난 84조7000억원으로 집계됐다.



문화체육관광부는 8일 이 같은 내용을 담은 2024년 스포츠 산업 조사 주요 결과를 발표했다. 스포츠산업 매출액이 2024년 4.5%나 증가한 건 신종 코로나바이러스 감염증 대유행으로 위축됐던 산업 규모가 2020년 이후 5년 연속 성장세를 이어가며 역대 최대치를 기록한 결과다.



스포츠산업 종사자 수도 48만9000명으로 전년 대비 6.7% 늘었고 사업체 수도 13만1764개로 전년 대비 4.4% 증가했다. 업종별로는 스포츠용품업 매출이 6.4% 늘어 가장 높은 성장률을 기록했고, 스포츠서비스업은 3.6%, 스포츠 시설업은 2.6%의 성장률을 보였다.



용품업 내에서는 스포츠 관련 무점포 소매업(온라인 판매)이 15.8%, 운동 및 경기 용구 소매업이 8.0%, 스포츠 의류 소매업이 7.4% 증가해 유통 분야가 매출 성장을 주도했다. 서비스업 내에서는 스포츠 에이전트업이 48.3%나 매출이 늘었고, 스포츠 경기업은 28.2%, 스포츠 여행업은 13.1%씩 매출 증가를 기록했다.



한편 문체부는 스포츠산업 자금 경색을 해소하고 투자를 활성화하기 위해 금융지원 예산을 역대 최대 규모인 2883억원으로 편성했다. 또 연구개발 예산을 2025년 8억원에서 2026년 65억원으로 크게 늘려 스포츠 분야 인공지능과 디지털 전환을 지원할 계획이다.



이번 조사는 전국 13만1764개 기업 중 1만4000개 표본을 대상으로 방문과 팩스, 전자우편 조사를 병행해 실시했다.



세부적인 조사 결과는 이달 중에 문체부 인터넷 홈페이지에 게시할 예정이다.

