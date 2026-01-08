제네시스, 고급스러움 강화한 ‘G80’·‘G80 블랙’ 연식변경 모델 출시

연식변경 모델 G80과 G80 블랙. 사진=제네시스 제공

제네시스가 럭셔리 대형 세단 G80의 연식변경 모델 G80과 G80 블랙을 8일 출시했다.

2026 G80는 고객 의견을 반영해 만족도가 높은 사양 위주로 기본 사양을 최적화하고 디자인 고급감을 강화한 것이 특징이다.

제네시스는 2026 G80에 운전자의 피로를 줄이고 주행 편의를 높이는 운전석 에르고 모션 시트를 기본으로 적용하고, 기본 사양으로 운영하던 항균 패키지를 컨비니언스 패키지 구성 사양으로 변경해 전반적인 사양을 최적화했다.

또 인기 사양을 조합한 파퓰러 패키지Ⅰ·Ⅱ를 하나로 통합해 고객에게 합리적인 가격으로 제공한다.

통합된 파퓰러 패키지는 ▲드라이빙 어시스턴스 패키지Ⅰ ▲드라이빙 어시스턴스 패키지Ⅱ ▲빌트인 캠 패키지로 구성된다.

특히 2026 G80는 제네시스의 브랜드 아이덴티티를 더욱 강화하는 디자인 요소가 적용됐다.

제네시스는 2026 G80에 신규 외장 색상 ‘바트나 그레이’와 ‘세레스 블루’를 추가해 총 8종의 외장 색상을 운영하고, 스포티한 디자인의 신규 19인치 휠을 추가해 고객에게 다양한 선택지를 제공한다.

블랙 색상을 바탕으로 절제된 고급감과 존재감을 갖춘 ‘2026 G80 블랙’은 빌트인 캠 패키지 등 고객 선호 사양이 기본화돼 상품 경쟁력이 더욱 향상됐다.

2026 G80의 판매 가격은 ▲2.5 가솔린 터보 5978만 원 ▲3.5 가솔린 터보 6628만 원이며, 2026 G80 스포츠 패키지의 판매 가격은 ▲2.5 가솔린 터보 6372만 원 ▲3.5 가솔린 터보 7179만 원이다. (※ 2WD, 개별소비세 3.5% 기준)

2026 G80 블랙의 판매 가격은 ▲2.5 가솔린 터보 8243만 원 ▲3.5 가솔린 터보 8666만 원이다. (※ 개별소비세 3.5% 기준)

제네시스 관계자는 “2026 G80는 고객이 체감하는 핵심 가치를 중심으로 상품성을 한층 정교하게 다듬어낸 모델”이라며 “사양 최적화와 디자인 고급감 강화를 통해 고객에게 더욱 만족스러운 이동 경험을 제공할 것”이라고 밝혔다.

