급훈이 '중화인민공화국'?…중학교 사진에 온라인 술렁

국내 한 중학교 학급 급훈이 공개되며 온라인에서 논란이 일고 있다.

지난 7일 한 온라인 커뮤니티에는 국내 한 중학교 교실 내 학급 안내문을 촬영한 사진이 올라왔다.

사진 속 급훈에는 "중화인민공화국, 중도(선)을 지키는 평화로운 공동체"라는 문구가 적혀 있었다. 해당 학교는 경기도 용인시에 위치한 중학교로 알려졌다.

급훈에 중국의 공식 국명이 등장한 점을 두고 온라인에서는 비판과 의문이 잇따르고 있다.

일부 네티즌들은 “정확한 의도는 확인이 필요하지만, 급훈으로 사용하기에는 부적절해 보인다”, “여기가 중국이냐”라며 문제를 제기했다.

반면 “장난이나 개그성 문구일 수 있다”, “학생들이 자율적으로 만든 것인지, 교사가 정한 것인지부터 확인해야 한다”는 신중론도 나왔다.

이 밖에도 “학부모들은 이 사실을 알고 있느냐”, “교육적으로 적절한지 의문”이라는 반응과 함께 과도한 추측을 경계해야 한다는 의견도 제기됐다.

현재까지 학교 측의 공식 입장이나 해당 급훈이 만들어진 경위는 확인되지 않은 상태다.

