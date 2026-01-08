“배나온 아저씨가 1년만에 몸짱”…17㎏ 감량한 정치인 화제

대만 제3정당 대만민중당의 황궈창(52) 주석이 근력 운동과 식습관 개선을 통해 1년 만에 17㎏ 감량에 성공한 근황을 공개해 화제다.

황 주석은 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 체중 감량 전후 사진과 운동 과정을 담은 유튜브 링크를 게시했다.

대만 현지 언론에 따르면 황 주석은 1년 전부터 운동을 시작했다. 당시 그의 체중은 94.6㎏, 체질량지수(BMI)는 31.9로 고도비만 상태였다. 헬스장 측 분석에서는 생체 연령이 60대 중반으로 측정됐으며, 스쾃 자세 유지나 팔굽혀펴기 1회조차 어려웠던 것으로 알려졌다.

황궈창 주석의 감량 전(오른쪽)과 후의 모습. 황궈창 주석 인스타그램 캡처

이에 트레이너들은 무리한 프로그램을 피하고 스쾃·팔다리 들기 등 기본 근력부터 단계적으로 훈련을 진행했다. 이후 근력이 붙자 턱걸이가 가능해졌고, 관절 안정성과 체력 강화를 위해 주짓수 수련도 병행했다. 황 주석은 “무술은 특히 인내심과 집중력을 기르는 데 도움이 됐다”고 설명했다.

일상 식습관 변화도 체중 감량의 핵심 요인으로 꼽힌다. 그는 퇴근 후 튀김류 야식과 맥주를 즐기던 기존 패턴에 변화를 줬다. 특히 야식 문화가 발달한 대만에서 대표적인 튀김 야식인 ‘옌수지’를 1년 동안 피했다고 밝혔다.

근력 운동과 식단 조절 효과가 나타나자 자전거 등 유산소 운동도 추가했다. 그는 “운동 이후 삶의 리듬이 바뀌었다. 과거에는 아침마다 힘들었지만 지금은 일찍 잠들고 오전 시간에 자연스럽게 눈을 뜬다”고 말했다.

현재 황 주석의 체중은 77㎏, 체지방률은 18% 수준까지 감소했다. 일각에서 제기된 비만치료제 사용 의혹에 황 주석은 “운동을 해야 가능한 변화”라며 “비만 주사만으로는 절대 달성할 수 없다”고 선을 그었다.

그는 “수많은 소회를 늘어놓을 수 있을 것이라 생각했지만, 결국 답은 단순했다. 그냥 하면 된다”면서 “그동안 흘린 땀이 쌓였다면 작은 개울 하나는 만들 수 있을 것”이라고 말했다. 또한 체육관 관장과 트레이너에게 감사를 전했다.

미국 코넬대에서 법학박사 학위를 받은 황 주석은 변호사와 교수로 활동하다 2014년 ‘해바라기 운동’을 주도하며 정치권에 진출했다. 이후 진보 성향 제3당 ‘시대역량’ 초대 주석을 지냈고 2023년 탈당 후 입법원 내 원내 3당인 대만민중당에 합류했다. 현재 그는 비례대표 입법위원으로 활동 중이다.

