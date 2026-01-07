상처 치료·메이크업 커버, 기기 하나로 해결한다 [CES 2026]

한국콜마는 세계 최대 전자·정보기술(IT) 박람회 ‘CES 2026’에서 인공지능(AI) 기반 ‘스카 뷰티 디바이스’가 뷰티 테크 부문 최고혁신상을 받았다고 7일 밝혔다.

스카 뷰티 디바이스는 상처 치료와 메이크업 커버를 한 기기로 해결하는 원스톱 통합 디바이스다. 상처가 나면 연고를 바르고 메이크업으로 가리는 기존 방식과 달리 10분 만에 치료와 미용을 동시에 마무리할 수 있다는 점이 특징이다.

CES 2026’에서 뷰티 테크 부문 최고혁신상과 디지털 헬스 부문 혁신상을 받은 한국콜마의 ‘스카 뷰티 디바이스’. 한국콜마 제공

글로벌 화장품 제조자개발생산(ODM) 기업인 한국콜마는 지난해 신설된 뷰티 테크 부문에서 삼성전자에 이어 두 번째로 최고혁신상을 받았다. 뷰티 기업 중에서는 최초다. 또 디지털 헬스 부문에서도 혁신상을 받았다.

스카 뷰티 디바이스의 핵심은 AI 빅데이터와 압전 미세 분사 기술이다. 상처 부위를 스마트폰 애플리케이션(앱)으로 촬영하면 AI 알고리즘이 상처 유형을 12가지로 분류해 상태를 정밀 분석한 뒤 상처에 맞는 치료제를 압전 미세 분사 기술로 정밀 분사한다. 그다음엔 사용자 피부 톤에 맞춘 180여가지 색상을 조합해 최적의 커버 메이크업 파우더를 분사한다.

압전 미세분사 기술은 잉크젯 프린터에서 전기신호로 잉크를 밀어내는 방식으로 열 발생 없이 정밀하게 분사할 수 있는 장점이 있다. 또 스카 뷰티 디바이스는 스마트폰 화면을 통해 치료제 분사량을 실시간으로 확인하고 제어할 수 있어 직관적인 사용자 환경(UI·UX) 설계는 물론 누구나 쉽게 사용할 수 있어 편의성 측면에서 높은 평가를 받았다고 한국콜마는 설명했다.

한국콜마는 상반기 중 기술 출시를 완료하고 하반기부터 본격적인 고객사 확보에 나설 계획이다. 또 핵심 기술인 압전 미세 분사기술을 맞춤형 화장품 생산에 적용할 수 있도록 소프트웨어를 고도화하고, 현재 정부 주도의 AX(인공지능 전환) 연구 과제와 연계해 스마트팩토리 설계에도 박차를 가할 방침이다.

한국콜마의 ‘스카 뷰티 디바이스’가 상처 부위에 커버 파우더를 정밀 분사하는 모습. 한국콜마 제공

한국콜마 관계자는 “이번 최고혁신상 수상은 기술 자체보다 사람 중심의 사용 경험과 실질적 문제 해결에 초점을 맞춘 연구의 결과”라며 “AI, 사물인터넷(IoT), 빅데이터 기반 기술을 화장품 개발 및 서비스 영역으로 확장해 나갈 것”이라고 말했다.

한국콜마는 CES 2026 기간 오는 9일까지 미국 라스베이거스 베네시안 엑스포 홀에서 부스를 운영하며, AI 기반 마이크로바이옴 두피 진단 솔루션 ‘두피 카이옴’을 현장에서 시연한다.

