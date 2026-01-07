존재감 부족한 與 의원 출마자들… 서울시장 지지율 모두 한 자릿수

6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당 현역 국회의원들이 이재명 대통령과 당의 높은 지지율을 기반으로 앞다퉈 수도권 광역자치단체장 선거 출마를 선언하고 있다. 하지만 여론조사상으로는 특별한 두각을 보이지 못하고 있다. 지방선거 특성상 ‘행정가’적 이미지를 갖고 있는 현역 지자체장이나 구청장 등이 유리한 고지를 점하고 있다는 분석이 나온다.

더불어민주당 박주민, 전현희 의원. 연합뉴스

여론조사기관 여론조사공정이 6일 펜앤마이크 의뢰로 지난 4일부터 이틀간 서울 거주 만 18세 이상 남녀 803명을 대상으로 차기 서울시장 지지도를 물은 결과(표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트) 정원오 성동구청장이 29.1%로 1위, 오세훈 서울시장이 22.8%로 오차범위 내 2위였다. 민주당에서 서울시장 도전 의사를 밝힌 전현직 의원만 최소 5명이다. 그러나 현직 의원인 박주민·전현희 의원 등이 모두 한 자릿수를 벗어나지 못하고 있다. 민주당 인사 중 박 의원이 6.7%로 이번 조사에서 그나마 5%를 넘었으나 나머지 후보들은 존재감이 미미하다.



경기도지사 후보로는 김동연 현 지사가 가장 높은 지지를 받고 있다. 경기일보가 조원씨앤아이·글로벌리서치에 의뢰해 지난 3∼4일에 경기도 거주 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 진행한 여론조사(표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트)에 따르면 김 지사가 31.2% 지지를 받았으며 민주당 추미애 의원이 18.8%, 그 뒤를 같은 당 한준호·염태영·김병주 의원이 이었다. 김 지사가 ‘현역 프리미엄’을 받는다는 점을 감안해도 현직 의원 후보들과 차이가 현격하다. 여론조사공정과 경기일보 여론조사의 더 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.



신율 명지대 교수(정치외교학)는 “김 지사는 행정 전문가 이미지에 현 지사라는 강점이 작용했을 가능성이 높다”며 “정 구청장 역시 성동구에서 평이 나쁘지 않았고 이재명 대통령이 인지도에 힘을 실어줘 현역 의원보다 (지지율이) 오른다”고 말했다.



박창환 장안대 특임교수는 “몇 년 전부터 민주당에서 선거 최대 이슈는 세대교체였다”며 “2024년 총선은 ‘비명횡사’ 공천으로 다소 퇴색됐지만 86세대로 불리는 기득권 세대가 너무 오래했다는 인식이 강해졌다”고 분석했다. 두 교수 모두 “김 지사가 경기도지사 경선을 통과할지 모르겠다”면서도 “익숙한 정치에서 떨어진 새로운 인물을 찾는 것이 시대적 흐름”이라고 봤다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지