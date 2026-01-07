부산시, CES 2026에서 ‘글로벌 혁신 허브도시’로 본격 도약한다

부산시가 6일(현지시간)부터 9일까지 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 ‘CES 2026’에서 글로벌 혁신 허브도시로 본격 도약한다.

7일 부산시에 따르면 시는 CES 2026에서 ‘통합부산관’을 비롯한 총 30개의 전시 부스를 운영하며, 부산지역 6개 대학과 협력을 통해 역대 최대 규모의 혁신 라인업을 선보인다.

박동석 부산시 첨단산업국장(왼쪽부터)과 존 T. 켈리 미국 소비자기술협회(CTA) 부회장, 송복철 부산경제진흥원장, 서종군 부산기술창업투자원장, 이준현 부산라이즈혁신원장, 한수환 동의대 총장이 ‘CES 2026’ 부산통합관 개관식을 마치고 기념촬영을 하고 있다. 부산시 제공

부산지역 경성대·동아대·동의대·부경대·부산대·해양대는 지자체와 지역 대학이 협력을 통해 동반 성장을 추진하는 ‘지역혁신중심 대학지원체계(RISE)’를 통해 CES 2026에 참가했다.

시는 또 부산경제진흥원·부산정보산업진흥원·부산테크노파크·부산기술창업투자원·부산산학융합원·부산라이즈혁신원과 ‘팀 부산 2기’를 결성하고, 28개 혁신기업의 차세대 주력 제품을 집중 홍보 및 글로벌 시장 진출을 체계적으로 지원한다.

CES 2026 참가기업들은 기업 투자유치 설명회(IR)와 글로벌 투자자(VC) 및 바이어와 일대일 사업설명회(밋업) 등 다양한 비즈니스 프로그램을 통해 실질적인 해외 판로 개척에 나선다. 또 지역대학과 기업들이 특화된 혁신 기술을 전시하고 공동 연구 성과를 공유하는 등 ‘지산학 통합 모델’의 실질적인 성과를 현장에서 구현한다.

특히 미국 현지에서 활약 중인 동아대 학생 서포터스 14명은 현지 바이어와 참관객들의 이목을 끌며 ‘팀 부산 2기’의 활력소 역할을 톡톡히 수행하고 있다. 서포터스 학생들은 출국 전부터 매칭된 기업의 기술과 제품을 철저히 숙지하고, 전문적인 비즈니스 통역과 상담 지원을 통해 기업들이 실질적인 계약 논의를 이어갈 수 있는 가교 역할을 수행하고 있다.

부산지역 13개 기업은 CES 2026에서 ‘CES 혁신상’과 ‘최고혁신상’을 수상하며, 부산기업의 기술력이 글로벌 시장에서 충분한 경쟁력을 갖추었음을 입증했다.

박형준 시장은 “지난해 CES 2025에서 첫 단독관을 운영한데 이어, 올해 거둔 역대 최대 성과는 부산이 ‘글로벌 허브 도시’로 도약하고 있음을 보여주는 증거”라며 “‘팀 부산’이 매년 축적하는 경험과 네트워크는 지역 기업들이 세계무대 주역으로 성장하는 커다란 자산이 될 것”이라고 강조했다.

