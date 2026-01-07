유깻잎, 전 남편 최고기 만나 "현 남친과 子 낳을 것"

유튜버 유깻잎이 전 남편 최고기와 현 남자친구에 대해 이야기를 나눴다.

6일 유튜브 채널 '최고기의 육아채널'에는 '최고기와 유깻잎의 지난날 반성하기: 돌싱극장 24화'란 제목의 영상이 업로드됐다.

영상에서 유깻잎은 딸 솔잎양 일로 최고기와 만나 식사를 하던 중 남자친구 이야기를 꺼냈다.

유깻잎은 "엄마한텐 솔직히 얘기했다. 근데 분위기 좋았다. 그때랑 다르게 분위기 좋았다. 서로 덕담 오가고"라며 말문을 열었다.

이어 "내가 최근에 신점, 사주를 보러 갔는데 '네가 평강 공주는 아닌데 바보 온달 만나야 된다'고 했다"고 말했다.

또 "나중에 애 낳을 수 있냐고 물어봤다. 주변에서 다들 시험관을 하니까 불안하더라. 그랬더니 '하나 있다'고 했다. 솔잎이 이야기하는 건가 했는데 지금 딸 말고, 아들이라고 했다"고 전했다.

유깻잎은 "(현 남자친구가) 원하는 거 다 따라준다. '이거보다 이게 낫다'고 하면 바로 그걸로 한다"고 했다.

그러면서 "한 번 얘기하면 다 듣고 예민하지도 않다"고 덧붙였다.

이에 최고기는 "잘 어울린다. 성격이 유하고 좋은 것 같다. 나도 (여자친구) 만나고 성격이 많이 바뀌었다"고 말했다.

앞서 두 사람은 2016년 결혼했다, 4년 만인 2020년 이혼 소식을 알렸다. 딸 솔잎 양은 현재 최고기가 육아 중이다. 둘은 이혼 후 TV조선 '우리 이혼했어요'에 동반 출연해 화제를 모았다.

<뉴시스>

