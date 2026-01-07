“더 오르면 평생 못 사”…서울 집값 급등에 30대 ‘생애 첫 집’ 4년 만에 최다

지난해 서울에서 생애 첫 내 집 마련에 나선 30대가 4년 만에 가장 많았던 것으로 나타났다. 서울 아파트값이 급격하게 오르면서 “더 늦기 전에 사야 한다”는 불안 심리가 커졌고, 고강도 규제가 잇따르자 패닉바잉에 나선 것으로 풀이된다.

서울 남산에서 바라본 아파트의 모습. 뉴시스

7일 법원 등기정보광장에 따르면, 지난해 1월부터 12월까지 서울에서 생애 최초로 집합건물(아파트, 빌라, 오피스텔 등)을 산 6만10956명 중 30대 매수자는 3만458명으로 집계됐다. 이는 2021년(3만5382명) 이후 가장 많은 수치다.

30대 생애 최초 매수자수를 월별로 보면 1월(1346명)부터 3월(1779명)까지 연초 2000명대를 밑돌다가 이재명 정부가 출범한 5월(2754명)부터 분위기가 돌변했다.

이후 6·27 대출 규제가 발표된 6월(3326명) 큰 폭으로 늘었다. 9월까지(3144명) 3000명대를 유지하던 30대 생애 최초 매수자는 10·15 부동산 대책이 나온 10월(2447명)과 11월(2346명) 주춤한 뒤 12월(3064명) 다시 3000명대를 넘긴 것으로 나타났다. 구제 발표 전후로 매수 타이밍을 재는 움직임이 반복된 셈이다.

자치구별로 보면 지난해 30대 생애 최초 매수자가 가장 많이 몰린 곳은 송파구(2004명)였다.

이어 강서구(1953명), 영등포구(1919명), 노원구(1775명), 동대문구(1711명), 성동구(1692명), 마포구(1677명), 강동구(1661명), 성북구(1658명) 등 한강벨트를 비롯한 선호지역과 집값이 낮은 외곽지역이 고르게 분포됐다.

한국부동산원 12월 다섯째 주(지난달 29일 기준) 주간 아파트 가격동향에 따르면, 지난해 서울 아파트값 누적 상승률은 8.71%로 통계 집계 이래 최고치를 기록했다.

전문가들은 지난해 30대 생애 최초 매수자가 늘어난 것은 가파르게 오른 서울 집값으로 인한 '불안'이 작용한 것으로 보고 있다. 부동산을 자산으로 인식하고 관심을 가지는 젊은 세대가 늘었고, 2030세대를 중심으로 모임을 만들어 서울을 비롯한 수도권 아파트 단지를 돌며 부동산 물건과 정보를 조사하는 '임장족'(임장 크루)도 생겨났다.

저금리 정책대출이 내 집 마련 문턱을 낮춘 것도 한몫을 했다. 6·27 대출 규제로 수도권의 주택담보대출 한도가 6억원으로 제한됐지만 30대의 경우 신생아 특례대출 등 정책대출을 이용할 수 있다. 여기에 지난해에는 맞벌이 부부의 디딤돌·버팀목대출 소득 요건이 연 1억3000만원에서 2억원으로 완화되기도 했다.

박원갑 KB부동산 수석전문위원은 “젊은세대가 도심으로 출퇴근하는 맞벌이 비중이 늘어나면서 외벌이 세대인 이전보다 직주근접을 중시하고 있다”며 “신생아특례대출 등 정책대출을 활용해 첫 집 장만 주기가 짧아진 것으로 보인다”고 설명했다.

