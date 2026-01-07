운전석도 없는 택시…인간과 똑같이 움직이는 로봇…“이게 가능하네?” [수민이가 궁금해요]

현대차그룹이 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회인 CES 2026에서 인공지능(AI) 로보틱스 제품과 기술을 대거 공개했다. 현대차그룹은 6일(현지시간)부터 나흘간 미국 라스베이거스 컨벤션센터 웨스트홀에서 1836㎡(약 557평) 규모의 전시 부스를 운영한다.

현대자동차그룹 인공지능(AI) 로보틱스 생태계의 핵심이 될 차세대 전동식 ‘아틀라스’ 연구형 모델이 5일 미국 라스베이거스에서 열린 'CES 2026' 미디어데이 무대에 올라 관객석을 향해 손을 들어 보이고 있다. 현대자동차그룹 제공

차세대 아틀라스, 스팟, 모베드 등 실물 로봇을 전시한 가운데 시연, 체험 등을 중심으로 부스를 마련했다.

먼저 방문객들은 휴머노이드 아틀라스가 선반에서 부품을 집어 반대쪽 선반에 옮기는 작업을 하는 모습을 볼 수 있다.

아틀라스는 양산형 모델을 기준으로 대부분의 관절이 완전히 회전하고 사람과 유사한 크기의 손에 촉각 센서를 탑재했다. 360도 카메라를 통해 모든 방향을 인식한다.

자재 취급부터 정밀 조립까지 다양한 작업을 수행할 수 있고 대부분의 작업을 하루 이내에 학습한다. 스스로 충전소로 이동해 배터리를 교체한다.

4족 보행 로봇 '스팟'이 오르빗 AI에 기반해 산업현장의 설비 관리·점검 업무를 수행하는 모습도 지켜볼 수 있다.

오르빗 AI는 보스턴다이내믹스 로봇 소프트웨어 플랫폼으로 원격 제어, 실시간 모니터링, 이상 징후 감지, 데이터 분석 등을 지원한다.

현대차그룹은 이번에 최고혁신상을 받은 차세대 모빌리티 로봇 플랫폼 ‘모베드’의 상용화 모델 실물도 전시했다. 모베드는 4개의 독립 구동 휠과 편심 자세 제어 메커니즘을 통해 불규칙한 노면과 경사로를 안정적으로 주행할 수 있다는 것이 특징이다. 모베드 상단에는 다양한 모듈을 결합할 수 있는데 이번 전시에서는 픽앤플레이스, 딜리버리, 골프, 어반호퍼 등 콘셉트 모델을 볼 수 있다.

현대차그룹은 모셔널과 함께 아이오닉5를 기반으로 개발한 로보택시도 선보였다. 아이오닉5 로보택시는 모셔널의 첫 상업용 완전 무인 자율주행차량으로 올해부터 미국 라스베이거스에서 일반 승객 서비스에 투입될 예정이다.

현대자동차그룹 관계자들이 5일 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026 미디어데이에서 기념촬영을 하고 있다. 현대자동차그룹 제공

이 밖에도 전기차 자동 충전 로봇(ACR), 주차 로봇이 각각의 과정을 시연할 계획이다.

현대차그룹은 AI 로보틱스 기술이 산업 현장에 실제로 투입된 모습도 소개했다.

먼저 산업용 착용로봇 '엑스블 숄더'를 직접 착용할 수 있다. 엑스블 숄더 착용시 어깨 관절 부하와 전·측방 삼각근 활성도가 각각 최대 60%, 30% 경감된다.

또 현대차그룹은 지능형 품질 검사 설루션 ‘AI 키퍼’가 보스턴다이내믹스 스팟을 기반으로 조립 결함 등을 검사하는 과정을 시연한다.

보스턴다이내믹스의 물류 상하차 로봇 ‘스트레치’, 현대위아의 ‘협동로봇’과 ‘자율주행 물류 로봇’(AMR)의 물류 작업 시연도 볼 수 있다.

현대차그룹 관계자는 “기술 프레젠테이션을 매시간 운영하고 실시간 시연과 심층 해설을 제공해 큰 호응을 얻었다”고 말했다.

