코스피 4500 고지 첫 점령… '꿈의 오천피' 기대감 ↑

새해 들어 가파른 상승세를 탄 코스피가 사상 처음 4500선을 돌파했다. 3거래일 연속 100포인트 단위 마디지수를 갈아치우며 ‘오천피’(코스피 5000) 달성 가능성도 커지고 있다.

6일 서울 중구 우리은행 딜링룸에 코스피·삼성전자·SK하이닉스 종가가 표시돼있다. 이날 코스피는 전장보다 67.96포인트(1.52%) 오른 4,525.48에 장을 마쳤다. 연합

6일 한국거래소에 따르면 코스피는 전장보다 67.96포인트(1.52%) 오른 4525.48에 장을 마쳤다. 개장 직후 차익실현 매물에 4400선 아래로 떨어졌다가 곧장 상승 전환해 오름폭을 키웠다. 전날까지 강한 매수세를 보인 외국인은 6180억원대, 기관도 660억원대 순매도했지만 개인이 5960억원대 매수 우위를 보이며 지수를 끌어올렸다. 반면 코스닥 지수는 전장보다 1.53포인트(0.16%) 내린 955.97에 장을 마치며 3거래일 만에 하락세로 돌아섰다.



이날도 인공지능(AI) 호황과 메모리 슈퍼사이클에 힘입은 반도체 대형주가 지수 상승을 주도했다. 장 초반 하락세를 나타내던 삼성전자는 0.58% 상승한 13만8900원에, SK하이닉스는 4.31% 오른 72만6000원에 거래를 마쳤다. 삼성전자는 장중 ‘14만전자’를 터치했고, 전날 장중 70만원을 기록했던 SK하이닉스는 하루 만에 ‘70만닉스’를 탈환했다.



시장은 오천피 달성을 기대하며 눈높이를 올리고 있다. 키움증권은 이날 지수 상단을 기존 4500에서 5200으로 조정했다. 유안타증권도 코스피 상단을 4600에서 5200으로 올려 잡았다. 증시 대기자금인 투자자 예탁금도 2일 기준 역대 최고치인 89조5211억원을 기록해 추가 상승 기대감을 키우고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지