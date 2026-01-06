정청래 “내란·특검” 장동혁 “이재명·대장동”… 지지층만 보고 말했다

“지금도 내란과의 전쟁은 계속되고 있습니다. 내란 진압은 한시도 멈출 수 없습니다.”(더불어민주당 정청래 대표, 2025년 12월26일 취임 첫 기자회견 중)



“모든 우파 시민들과 연대해 이재명정권을 끌어내리는 데 모든 것을 바치겠습니다.”(국민의힘 장동혁 대표, 2025년 8월26일 당대표 당선 소감)



지난해 8월 2일 선출된 더불어민주당 정청래, 8월 25일 뽑힌 국민의힘 장동혁 대표가 연말까지 최고위원회의에서 한 발언을 전수 분석한 결과 두 대표 모두 지지층의 핵심 수요만 맞닿는 의제 위주의 발언을 이어간 것으로 조사됐다. 정 대표의 경우 ‘내란’과 ‘윤석열’을 필두로 ‘사법부’, ‘조희대’, ‘특검’ 등 사법 이슈를 앞세우며 지지층을 결집하고 야당에 대한 공세에 나서는 모습을 보였다. 장 대표는 최고위 발언 대부분을 이재명 대통령 비판에 할애했다. 분석 기간 중 부동산·환율(민주당)이나, 계엄·윤석열(국민의힘)과 같이 자당에 불리한 이슈는 모두 철저하게 언급하지 않았다. 진보와 보수 진영 지지층이 환영하는 의제에만 힘을 쏟았다는 점에서 두 대표 모두 지난해 내내 ‘정치 양극화’를 심화시키는 행보를 걸었다는 비판에서 자유롭지 못하다는 지적이다. 양당 대표의 발언은 생성형 인공지능(AI) 챗GPT를 활용해 분석했다.

◆鄭은 ‘내란’ 張은 ‘이재명’



정당의 최고의사결정기구인 최고위원회의에서의 당 대표 발언은 일반적으로 당의 ‘핵심 언로’ 기능을 가진다. 세계일보 분석에서 정 대표가 최고위 회의에서 가장 빈번하게 언급한 단어는 ‘내란’(352회)이었다. 정 대표는 ‘내란청산’도 52회나 썼다. ‘내란 청산은 계속해야 한다’는 것이 정 대표 발언의 주를 이룬다.



챗GPT 분석에서 정 대표 발언 중에는 ‘특검’(140회), ‘사법부’(128회), ‘조희대’(119회) 등의 발언도 상위를 차지했다. “조희대 사법부의 내란청산 방해 책동을 넘어서겠다”(12월22일) 등 조희대 대법원장과 사법부 불신을 강조하는 발언이 주를 이뤘다. 지난해 5월 대선 직전 있었던 대법원의 이 대통령 공직선거법 파기환송 재판에 대한 지지층 불만이 사법부에 대한 비판적 발언으로 계속 이어지고 있다. ‘이재명’(277회) 대통령도 전체에서 2위를 차지하며 큰 비중을 보였다.



국민의힘 장 대표의 발언에는 ‘이재명’(139회)이 압도적으로 많은 분량을 차지했다. 2위인 더불어민주당(72회)보다 2배 가까이 많았다. 장 대표는 취임 초기부터 일관되게 ‘반(反)이재명’ 프레임을 핵심 메시지의 축으로 삼는 모습을 보였다. 특검(69회), 사법부(32회), 대장동(21회), 항소포기(16회) 등이 이 대통령과 함께 언급됐다. 장 대표는 ‘경제’(45회), ‘민생’(38회), ‘부동산’(28회), ‘환율’(18회) 등 ‘민생 이슈’로 꼽히는 단어도 비교적 비중이 높았는데, 이는 대안을 제시하기보다 이재명정부의 정책 실패를 강조하는 맥락으로 주요 사용됐다.

◆與는 ‘부동산’, 野는 ‘윤석열’ 없었다



양 대표는 자당에 불리한 이슈는 철저히 감추는 모습을 보였다. 정 대표가 최고위원회의에서 ‘부동산’을 언급한 건 단 1회(10월2일)였다. 고환율에 대해선 단 한 차례 언급도 없었다. 반면 국민의힘 장 대표의 발언에서는 ‘반성’, ‘사과’ ‘계엄’에 대한 언급이 없었다. 특히 ‘윤석열’의 경우 이재명정부의 외교성과를 비교하는 과정에서 한 차례 사용됐을 뿐, 윤 전 대통령과의 관계에 관한 내용도 별도로 담기지 않았다.



두 대표는 새해 첫 최고위 발언에서도 상대방을 향한 공격을 이어갔다. 장 대표는 민주당 공천헌금 논란을 끄집어 내며 “더불어민주당 공천 뇌물 특검도 반드시 실시해야 할 것”이라고 했고, 정 대표는 “내란청산의 발걸음을 한시도 멈추지 않겠다”고 했다.



인천대 이준한 정치외교학과 교수는 “발언의 빈도는 결국 정당의 관심사이자 지향점”이라며 “자기 지지층만 봤을 땐 확장성이 없는 만큼, 본인의 발언이 이어질수록 국민들의 표가 정말 늘어날지 따져볼 필요가 있다”고 짚었다. 이어 “지금은 어느 당이건 민생과 미래, 개혁, 산업에 대한 화두를 던지는 것을 유권자들이 기대하고 있다”고 덧붙였다.

