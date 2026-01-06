‘안네의 일기’ 전세계 알린 의붓자매 별세

‘안네의 일기’의 저자 안네 프랑크의 의붓자매이자 홀로코스트 생존자인 에바 슐로스가 지난 3일 향년 96세로 별세했다고 영국 안네프랑크재단이 4일(현지시간) 밝혔다.



슐로스는 나치 독일이 1941년부터 1945년까지 유대인 약 600만명을 학살한 홀로코스트의 생존자다. 슐로스 가족은 1944년 5월 나치 동조자의 밀고로 나치에 붙잡혀 아우슈비츠 수용소로 끌려갔다. 수용소에서 아버지와 오빠는 사망하고 슐로스와 어머니만 살아남았다. 2차 대전 종전 후 프랑크의 아버지와 슐로스의 어머니가 재혼하면서 프랑크와 슐로스는 의붓자매가 됐다.



슐로스는 1951년 영국으로 이주해 70년 넘게 런던에 거주했다. 1952년 유대인인 즈비 슐로스와 결혼해 세 딸을 뒀다. 슐로스는 지난 40여년간 ‘안네의 일기’와 홀로코스트에 대해 알리고, 청년들에게 ‘증오하지 말라’는 메시지를 강조했다.



슐로스의 별세 소식에 영국 찰스 3세 국왕은 “깊은 슬픔을 느낀다”며 애도했다.

