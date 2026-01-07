[이코노 브리핑] ABL생명, ‘전신마취수술보험’ 상품 출시 외

ABL생명, ‘전신마취수술보험’ 상품 출시

ABL생명은 ‘(무)우리WON전신마취수술보험(해약환급금 미지급형)’을 출시했다고 6일 밝혔다. 이 상품은 질병 또는 재해로 진단이 확정되고 종합병원에서 전신마취 후 마취시간이 3시간 이상인 수술을 받은 경우 마취시간 구간에 따라 보험금을 지급하는 것이 특징이다. 기존 수술보험처럼 수술 종류나 난이도를 세분화하지 않고, 실제 전신마취 시간만으로 보장 금액이 결정된다. 주계약에 가입하면 전신마취 수술 시간이 3시간을 초과할 경우 마취 시간 1시간 증가 시마다 보험금이 단계적으로 확대된다. 간편심사형은 유병자도 가입할 수 있다.

복권기금 지원사업 국민 아이디어 공모전

기획예산처 산하 복권위원회는 복권 판매로 조성되는 복권기금 지원사업에 국민 수요를 반영하기 위해 ‘복권기금 지원사업 아이디어 공모전’을 개최한다고 6일 밝혔다. 공모 분야는 ‘저소득층 주거안정 지원’, ‘국가유공자 복지’, ‘소외계층 복지 및 다문화가족 지원’, ‘문화·예술 진흥사업’이다. 접수된 아이디어는 전문가 심사와 관계부처 협의를 거쳐 우수 제안을 선정해 2027년도 복권기금 지원사업에 반영할 계획이다.

케뱅 ONE체크카드에 ‘모두의 카드’ 적용

케이뱅크는 올해 케이뱅크 ONE 체크카드에 ‘모두의 카드’가 적용된다고 6일 밝혔다. ‘모두의 카드’는 정부가 새로 도입한 무제한 대중교통 정액 패스다. 기존 K-패스는 월간 할인 횟수가 60회까지만 정해져 있었지만, ‘모두의 카드’는 환급 기준금액을 초과하는 교통비를 모두 환급해 주는 방식이다.

